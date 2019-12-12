Джанабаева выбрала стильный наряд оверсайз, но «промахнулась» с прической

Альбина Джанабаева не так давно призналась, что у нее есть зависимость. По словам певицы, она в один момент поняла, что не выпускает из рук телефон, так как листает ленты в соцсетях. Тогда артистка резко удалила почти все снимки из своего Instagram. Потом она стала постепенно возвращаться в Сеть. Супруга Валерия Меладзе поняла, что это самый удобный способ общаться с поклонниками. А они любят обсуждать ее наряды.

Так, недавно Джанабаева под руку с Меладзе появилась на музыкальной премии «Виктория». Пара редко выходит вместе, но тогда певица обратила на себя внимание с помощью элегантного черного платья в пол. Многие тогда сравнили звезду с героиней фильма «Красотка». А накануне Альбина нарядилась для предновогодней вечеринки. Она предстала на новом фото в синих брюках свободного кроя и белой рубашке оверсайз.

При этом певица сделала яркий макияж с акцентом на губы и ретро прическу в виде аккуратной волны. Многим поклонникам понравился неожиданный праздничный образ звезды.«Какой ретро-образ клевый», «Не узнала…», «Очень похожа на Мадонну», «Какой гармоничный образ! Альбина, вы сказочная», — прокомментировали пост подписчики. Но некоторые решили, что прическу Джанабаева выбрала неудачную. С этим согласилась Марина Корабель, звездный бьютимейкер и стилист.

«Мне нравится контрастное сочетание рубашки белой и брюк свободных. В принципе, этот свободный крой очень красивый. Образ в целом вписывает и этот яркий макияж. Единственное, что бы я поменяла, это прическу. Она совсем не из этой истории. Если бы даже был сделан низкий гладкий хвост и глубокий пробор, все было бы прекрасно», — высказалась эксперт в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

«Прическа имитация волны — это все же историческая такая история. А здесь оверсайз и волна. Если мы делаем такую прическу, то должны ее поддержать хотя бы какими-то открытыми частями тела. Это не обязательно должно быть платье. Можно использовать брюки и красивый топ с открытой спиной или зоной декольте. Не очень идет прическа, потому что достаточно большие лобные впадины у певицы и тут еще больше акцент на этом сделан. Прическа сложная и респект мастеру, который ее сделал. Далеко не все ее умеют делать, но тут она не в тему», — пояснила бьютимейкер.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель, также ее многие знают под фамилией Фоменко, является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Она создает для моделей полный образ от макияжа и прически до наряда. Марина обучалась профессии парикмахера в профессиональном училище № 76 в Санкт-Петербурге, а позже получила дополнительное образование: она обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в Учебно-эстетическом центре Estetista.