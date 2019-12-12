«Одевается как первая леди»: Васильев оценил гардероб жены Крюкова

34-летний актер Константин Крюков, племянник Федора Бондарчука, уже 6 лет счастливо живет в браке с пиар-менеджером Алиной Алексеевой. Пара считается неразлучной, они вместе отдыхают, вместе появляются практически на всех светских мероприятиях. Привлекательность Алины редко остается без внимания публики и журналистов.

Историк моды Александр Васильев тоже не остался в стороне. В своей авторской колонке на 7days.ru он выразил девушке искреннюю симпатию, отметив отличный вкус Алины.

«Меня поразила Алина, которая ни в одном наряде не погрешила против здравого смысла. Она одевается как первая леди. У нее отличная фигура и замечательный вкус — в том числе и в выборе мужа», — сказал эксперт.

По словам Александра, супруга Крюкова великолепно осознает, какие вещи ей идут и никогда не надевает провокационных нарядов. В основном ее образы в стиле леди лайк, они элегантны, часто монохромны, классического кроя и с идеальными аксессуарами.