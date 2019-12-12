Звездный стиль

«Одевается как первая леди»: Васильев оценил гардероб жены Крюкова

Историк моды отметил, что Алина и Константин великолепно смотрятся вместе.

«Одевается как первая леди»: Васильев оценил гардероб жены Крюкова
Константин Крюков с женой. Фото Global look press

34-летний актер Константин Крюков, племянник Федора Бондарчука, уже 6 лет счастливо живет в браке с пиар-менеджером Алиной Алексеевой. Пара считается неразлучной, они вместе отдыхают, вместе появляются практически на всех светских мероприятиях. Привлекательность Алины редко остается без внимания публики и журналистов.

Историк моды Александр Васильев тоже не остался в стороне. В своей авторской колонке на 7days.ru он выразил девушке искреннюю симпатию, отметив отличный вкус Алины.

«Меня поразила Алина, которая ни в одном наряде не погрешила против здравого смысла. Она одевается как первая леди. У нее отличная фигура и замечательный вкус — в том числе и в выборе мужа», — сказал эксперт.

По словам Александра, супруга Крюкова великолепно осознает, какие вещи ей идут и никогда не надевает провокационных нарядов. В основном ее образы в стиле леди лайк, они элегантны, часто монохромны, классического кроя и с идеальными аксессуарами.

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Тэги:

Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыЗвездный стильКонстантин Крюковмода и стиль
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«Одевается как первая леди»: Васильев оценил гардероб жены Крюкова
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