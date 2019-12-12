«Фигура – огонь!»: Шарлиз Терон шокировала публику дерзким платьем

44-летняя Шарлиз Терон появилась на красной дорожке премьерного показа фильма «Скандал» в дерзком наряде. Маленькое черное платье было настолько маленьким, что публика не могла сдержать своего удивления. Кроме того, глубокое декольте добавляло образу перчинки.

У этого наряда нашлись как поклонники, так и противники. Одни люди посчитали, что с такой фигурой можно позволить себе надеть все что угодно. А другие вспомнили про важное стилевое правило: или мини, или декольте. Чтобы разрешить эту дилемму Teleprogramma.pro обратилась имидж-стилисту Ольге Трофимовой. По мнению эксперта, к образам не стоит подходить с четкими стандартами.

«Действительно, такое правило есть. Но правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Фигура у Шарлиз Терон – просто огонь! Так почему бы не показать ее? Каких-то недостатков в этом откровенном платье она не продемонстрировала, подчеркнула только достоинства», — сказала Ольга.

Имидж-стилист заметила, что наряд звезда выбрала для вечернего выхода в свет, а не для повседневной носки. На красной дорожке такой образ вполне адекватен.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.