«Круть!»: Валерия предстала в плюшевой шубе и леопардовых колготках

Певица восхитила не только поклонников, но и своих коллег.

Валерия старается не отставать от последних трендов. Тем более, что в 51 год она может похвастаться подтянутой фигурой. Артистка не боится экспериментировать, что уже не раз замечали бьюти-блогеры и стилисты. Недавно певица позировала в студии в сапогах на высокой платформе, которые рискнет надеть не каждая молодая особа, но она не прогадала, так как именно такая обувь сейчас актуальна.

Ранее Валерия успела отметиться также в пальто «Тедди». Как оказалось, на зиму у певицы приготовлен большой гардероб, который регулярно пополняется. Накануне она похвасталась своей обновкой. Артистка предстала на фото в плюшевой шубке «чебурашке» из искусственного меха с леопардовым принтом. К ней она подобрала колготки такой же расцветки, атласную блузку и кожаные сапоги. Сама звезда не стала скрывать, что ей очень нравится ее шубка.

«А мы едем снимать красивейшую новогоднюю сказку. На площадке действительно царит волшебство: костюмы, декорации и бонусом- невероятно смешной сценарий», — рассказала она.

Одна из подписчиц певицы отметила, что историк моды Александр Васильев называл леопардовый принт пошлым. «Надо уметь его носить», — ответила ей Валерия. Похоже, что с артисткой согласна Анна Нетребко, которая восхитилась ее образом. «Круть! Очень идёт», — заверила она. Многие фанаты тоже одарили блондинку комплиментами. «Ох, эти леопардовые колготки! Сейчас это тренд», «Хорошенькая какая! Прям кошечка», «Шубка класс, я тоже больше натуралку не ношу», «Красиво, модно!», «Икона стиля», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что к Новому году Валерия записала совместный трек с финалисткой шоу «Песни» на ТНТ, артисткой лейбла Black Star Наzимой. Она решила устроить сюрприз своим фанатам.