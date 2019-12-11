Звездный стиль

«Будет неприлично»: 36-летняя Алсу постеснялась укоротить платье

Певица отправилась в элитное ателье, чтобы ей помогли создать идеальное платье для главной ночи в году.

«Будет неприлично»: 36-летняя Алсу постеснялась укоротить платье
Алсу. фото: globallookpress.com

Певица Алсу с юных лет выступает на сцене. Она знает, как правильно показать себя и свою фигуру. Певица старается выглядеть женственно, но не вульгарно. На сцене ее можно увидеть в вечерних платьях, а в обычной жизни она часто носит простые джинсы и футболку. Артистка осознает, что она мама троих детей, поэтому старается подавать только хороший пример. Исполнительница хита «Зимний сон» уже гораздо реже надевает короткие топы и другие открытые вещи.

С наступлением декабря у всех артистов прибавляется работы. Алсу не стала исключением. Она уже несколько раз вышла в свет за последнюю неделю. Накануне певица посетила съемки новогоднего юмористического шоу Comedy Club. Каждый раз она радовала поклонников своими элегантными образами. Конечно, девушка задумалась и над тем, в чем будет блистать в новогоднюю ночь. Она решила отправиться в элитное ателье и сшить особенный наряд.

В соцсети Алсу показала процесс создания идеального праздничного платья. В кадре певица позировала в наряде темно-серебристого цвета с большим бантом на плече. Оно удачно подчеркнуло фигуру артистки. Стилист решил, что стоит внести некоторые изменения «Я бы платье еще больше укоротил», — предложил он. Артистка была смущена, но в итоге согласилась, хоть и попросила стилиста не увлекаться. «Только не намного короче, а то уже будет неприлично. Мать троих детей и в таком мини», — иронично отметила звезда.

фото: instagram.com/alsou_a

Стилист сделал комплимент ногам Алсу и заверил, что она может носить любые наряды с такой фигурой. «Да?» — смущенно уточнила певица. Как настоящая девушка, она стала думать над тем, какая прическа больше подойдет к наряду. Не так давно артистка сделала каре, но даже с короткими волосами можно придумать немало разных укладок.

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«Будет неприлично»: 36-летняя Алсу постеснялась укоротить платье
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