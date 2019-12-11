«Красотка»: Алсу в строгом брючном костюме заслужила комплимент Жасмин

Алсу не смогла пропустить съемку нового выпуска шоу Comedy Club. На светском мероприятии певица была замечена в компании супруга Гарика Мартиросяна — Жанны. Ни для кого не секрет, что девушки уже давно дружат семьями. На публике знаменитость появилась в строгом брючном костюме, поддержав моду на стиль total black. Эстрадная исполнительница примерила блузу без декольте с воротничком и объемными длинными рукавами, дополнив свой образ брюками клеш. Позже на личной страничке в Instagram певица поделилась свежим кадром, заслужив комплимент Жасмин.

«Красотка», — лаконично отметила подруга Алсу, похвалив знаменитость за выбранный образ.

Ранее в одном из своих интервью певица призналась, что ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов, никогда не препятствовал ее карьере на сцене. Однако с рождением детей (у пары подрастает тринадцатилетняя Сафина, одиннадцатилетняя Микелла и трехлетний Рафаэль) Алсу стала меньше времени уделять творчеству, сконцентрировавшись на материнстве и семье. При этом артистка продолжает радовать поклонников новыми композициями и видеоклипами. Не так давно исполнительница презентовала новую песню «Герои любимых романов».

Вместе с мужем Алсу побывала и на вечеринке наследницы Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории. Поп-король сцены организовал для дочери праздник в одном из ресторанов на Рублевке. Главной темой вечера стала любимая сказка именинницы — «Аладдин».