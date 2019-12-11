Звездный стиль

«Красотка»: Алсу в строгом брючном костюме заслужила комплимент Жасмин

Супруга бизнесмена Яна Абрамова появилась на съемках шоу Comedy Club.

«Красотка»: Алсу в строгом брючном костюме заслужила комплимент Жасмин
Алсу и ее супруг Ян Абрамов (Фото: Globallookpress.com)

Алсу не смогла пропустить съемку нового выпуска шоу Comedy Club. На светском мероприятии певица была замечена в компании супруга Гарика Мартиросяна — Жанны. Ни для кого не секрет, что девушки уже давно дружат семьями. На публике знаменитость появилась в строгом брючном костюме, поддержав моду на стиль total black. Эстрадная исполнительница примерила блузу без декольте с воротничком и объемными длинными рукавами, дополнив свой образ брюками клеш. Позже на личной страничке в Instagram певица поделилась свежим кадром, заслужив комплимент Жасмин.

«Красотка», — лаконично отметила подруга Алсу, похвалив знаменитость за выбранный образ.

Ранее в одном из своих интервью певица призналась, что ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов, никогда не препятствовал ее карьере на сцене. Однако с рождением детей (у пары подрастает тринадцатилетняя Сафина, одиннадцатилетняя Микелла и трехлетний Рафаэль) Алсу стала меньше времени уделять творчеству, сконцентрировавшись на материнстве и семье. При этом артистка продолжает радовать поклонников новыми композициями и видеоклипами. Не так давно исполнительница презентовала новую песню «Герои любимых романов».

Вместе с мужем Алсу побывала и на вечеринке наследницы Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории. Поп-король сцены организовал для дочери праздник в одном из ресторанов на Рублевке. Главной темой вечера стала любимая сказка именинницы — «Аладдин».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Comedy ClubАлсуАлсу: последние новостиЖасминЗвездный стильмода и стильЯн Абрамов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Красотка»: Алсу в строгом брючном костюме заслужила комплимент Жасмин
Интересно?
Поделись с друзьями: