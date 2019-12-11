Известный стилист указала на недочеты в модном образе Алики Смеховой

51-летняя Алика Смехова появилась на одном из светских раутов. Актриса позировала перед объективом фотокамеры на фоне банкетных столов в лаконичном платье бледно-розового оттенка. Акцент в макияже знаменитость сделала на губах, подкрасив их алой помадой. Артиста не стала скрывать: она всегда считала декабрь самым активным и бурным месяцем в году. Этот предновогодний период, по мнению Смеховой, очень схож со скорым поездом, спешащим к пункту прибытия.

«Везде чувствуется предвкушение чего-то сказочного и прекрасного! Как ребенок продолжаешь верить в чудеса», — добавила Алика, поделившись своими ощущениями от декабря.

Одной из первых образ 51-летней аткрисы оценила Ольга Кабо. Знаменитость прокомментировала свежий снимок Смеховой, сделав приятельнице комплимент.

«Нежная и прекрасная», — похвалила Алику супурга бизнесмена Николая Разгуляева.

За экспертным мнением относительно образа Смеховой корреспондент Telerpogramma.pro обратился дизайнеру одежды бренда Muza Оксане Он. Комментируя наряд и внешность знаменитости, стилист отметила, что была приятно удивлена тем, как сейчас выглядит Алика. По мнению эксперта в сфере моды, ровесницы актрисы вполне могут брать с нее пример. Кроме того, Оксана полностью одобрила выбор платья, в котором Смехова отметилась на светской вечеринке.