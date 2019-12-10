Модный конфуз: сестра Билана облачилась в платье, как у Рудковской

Как известно, Дима Билан — не единственный ребенок в семье. Также у него есть сестра Анна, которая недавно вернулась из США. Она училась на режиссера, но теперь хочет стать певицей. Ранее артист заверял, что не намерен помогать родственнице строить карьеру в шоу-бизнесе. Он утверждал, что и Яна Рудковская не будет ее продюсировать. Однако недавно стартовали съемки новогодних концертов. На одном из них певец появился вместе с сестрой.

На новом фото, которое опубликовал Билан, он позирует в белой рубашке и черном костюме на фоне елки вместе с похорошевшей Анной. Если в прошлом году она носила цветные дреды, то теперь у нее красивые шоколадные локоны. Более того, девушка облачилась в платье со шлейфом персикового цвета.

«Сюрприз! Смотрите нас с моей сестрой Аней на новогоднем огоньке в новогоднюю ночь!» — объявил Дима.

Поклонники не стали скрывать своего удивления. Многие также заметили, что уже видели подобное платье на Рудковской. Не исключено, что юная родственница поп-исполнителя намеренно решила скопировать образ продюсера, которая блистала в наряде известного бренда Giambattista Valli еще в конце октября. Правда тогда светская львица предпочла красный цвет. Такое же точно платье, как выбрала Анна, блондинка надевала летом на одно мероприятие.

Возможно, что сестра Билана просто хочет подражать Яне, но не исключено, что сама продюсер подсказала девушке подходящий модный образ. Впрочем, другие поклонники не обратили внимание на модный конфуз. Они обрадовались тому, что в новогоднюю ночь увидят по ТВ новые лица.