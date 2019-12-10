Звездный стиль

Звезду видно сразу: Нетребко в блестящем пальто прогулялась с сыном по Вене

Оперная дива снова удивила поклонников своим ярким образом.

Звезду видно сразу: Нетребко в блестящем пальто прогулялась с сыном по Вене
Анна Нетребко. фото: globallookpress.com

Анна Нетребко, кажется, никогда не отдыхает. Оперная певица постоянно находится на гастролях. Лишь осенью она позволила себе несколько дней провести в Майами с сестрой Наташей. Сейчас артистка колесит по Европе. Она недавно выступала в Милане, где также успела посетить модный показ и вывести в свет свою сестру. А накануне звезда оказалась в Вене, где у нее есть свое жилье. Там она смогла уделить время своему сыну Тьяго.

Два дня Анна гуляла с наследником по улицам города, украшенных к грядущим праздникам. Они поели мороженое и сладкую вату. Как известно, артистка не следит за фигурой, позволяя себе различные вкусности. Стоит отметить, что даже на простой прогулке она выглядела стиль. На этот раз вместо пуховика с узорами она облачилась в блестящее пальто серебристого цвета в тон клатчу. Серая водолазка прикрыла горло, а причудливая меховая шапка канареечного цвета завершила яркий образ.

«Два дня в Вене — Рождественский рынок, пунш, сосиски, сахарная вата, печёная картошка и розовый слон», — так кратко оперная дива описала свой уикенд.

Маленький Тьяго в отличие от мамы предпочел вязаную шапку и красную куртку. Поклонники оценили не только образ знаменитости. Многие отметили, что наследник становится все больше на нее похож. «Вы такие молодцы! Такие классные!», «Сыночек ваша копия. Будьте счастливы!», «Шикарное пальто и образ», «Пальто — бомба!», «Какие у вас красивые и необычные головные уборы», «В вас что-то изменилось после „Тоски“. Похудели что-ли», «Звезду видно сразу», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что стилем Нетребко восхищается даже историк моды Александр Васильев. Певица действительно любит разные головные уборы, в особенности элегантные шляпки. Летом она позволяет себе носить шорты, а вот на сцене оперная дива всегда предстает в платьях, подчеркивающих красоту ее фигуры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна НетребкоЗвездный стильмода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезду видно сразу: Нетребко в блестящем пальто прогулялась с сыном по Вене
Интересно?
Поделись с друзьями: