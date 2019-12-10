Звезду видно сразу: Нетребко в блестящем пальто прогулялась с сыном по Вене

Анна Нетребко, кажется, никогда не отдыхает. Оперная певица постоянно находится на гастролях. Лишь осенью она позволила себе несколько дней провести в Майами с сестрой Наташей. Сейчас артистка колесит по Европе. Она недавно выступала в Милане, где также успела посетить модный показ и вывести в свет свою сестру. А накануне звезда оказалась в Вене, где у нее есть свое жилье. Там она смогла уделить время своему сыну Тьяго.

Два дня Анна гуляла с наследником по улицам города, украшенных к грядущим праздникам. Они поели мороженое и сладкую вату. Как известно, артистка не следит за фигурой, позволяя себе различные вкусности. Стоит отметить, что даже на простой прогулке она выглядела стиль. На этот раз вместо пуховика с узорами она облачилась в блестящее пальто серебристого цвета в тон клатчу. Серая водолазка прикрыла горло, а причудливая меховая шапка канареечного цвета завершила яркий образ.

«Два дня в Вене — Рождественский рынок, пунш, сосиски, сахарная вата, печёная картошка и розовый слон», — так кратко оперная дива описала свой уикенд. View this post on Instagram A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Dec 10, 2019 at 2:45am PST

Маленький Тьяго в отличие от мамы предпочел вязаную шапку и красную куртку. Поклонники оценили не только образ знаменитости. Многие отметили, что наследник становится все больше на нее похож. «Вы такие молодцы! Такие классные!», «Сыночек ваша копия. Будьте счастливы!», «Шикарное пальто и образ», «Пальто — бомба!», «Какие у вас красивые и необычные головные уборы», «В вас что-то изменилось после „Тоски“. Похудели что-ли», «Звезду видно сразу», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что стилем Нетребко восхищается даже историк моды Александр Васильев. Певица действительно любит разные головные уборы, в особенности элегантные шляпки. Летом она позволяет себе носить шорты, а вот на сцене оперная дива всегда предстает в платьях, подчеркивающих красоту ее фигуры.