Звездный стиль

В блестках и бархате: Орбакайте подчеркнула фигуру изумрудным платьем

48-летняя дочь Примадонны напомнила, что вместе с Кириллом Сафоновым она играет в постановке «Двое на качелях».

В блестках и бархате: Орбакайте подчеркнула фигуру изумрудным платьем
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте поделилась свежим снимком, напомнив своим верным почитателям о том, что вместе с Кириллом Сафоновым она играет в постановке «Двое на качелях» в театре «Современник» под руководством Галины Волчек.

Старшая дочь Аллы Пугачевой отметилась в новой импровизированной фотосессии. В комментариях к фото артистка отметила парикмахерскую контору Влада Лисовца. Судя по всему, Кристина обратилась к стилисту для того, чтобы получить желаемую укладку. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова подчеркнула фигуру бархатным изумрудными платьем. Вечерний наряд певицы был украшен блестками. В качестве аксессуара знаменитость использовала атласный поясок, сделав акцент на талии. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками на каблуке и черными капроновыми колготами. Особое внимание артистка уделила макияжу: Орбакайте подкрасила губы алой помадой, с помощью теней для век и подводки, добившись эффекта «смоки айс».

К слову, невестка певицы — 22-летняя Алена Краснова — уже говорила о том, что во всю готовится к новогодней вечеринке. Никита Пресняков вместе с женой по традиции проведут этот семейный праздник на бывшей даче Пугачевой. Старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса по просьбе звездной бабушки приглядывает за ее особняком на Истре. Сама Алла Борисовна вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Ранее Примадонна презентовала фильм «Алла Пугачева: Тот самый концерт». В отсутствии супруга певица была вынуждена позировать на ковровой дорожке в гордом одиночестве. Однако в зрительском зале компанию маме составила Кристина Орбакайте.

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Алла ПугачеваЗвездный стильКирилл СафоновКристина Орбакайтемода и стильтеатр "Современник"
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В блестках и бархате: Орбакайте подчеркнула фигуру изумрудным платьем
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