«Все в тренде»: Алсу в облегающем комбинезоне впечатлила эксперта по стилю

Алсу для некоторых поклонников является иконой стиля. Она любит женственные и лаконичные наряды. Певица предпочитает классические костюмы, а также вечерние платья в пол. Примечательно, что ее дочка Микелла обычно выбирает стиль кэжуал. Артистка уже не первый год дружит с женой Гарика Мартиросяна Жанной, которая является известной модницей. Каждый раз для совместных прогулок или выходов в свет подруги выбирают броские образы.

Так, на днях Алсу вновь встретилась с Жанной. На этот раз она облачилась в облегающий черный комбинезон с пышными рукавами и тонким поясом. Образ певица дополнила туфлями-лодочками в тон. В ее ушах красовались крупные серьги в форме ракушки. Такие же примерила и многодетная мама Элина Джанибекян в тот вечер.

Жена Мартиросяна тоже выглядела женственно в черном платье с объемным верхом. Ее голову украшала черная чалма. «Если внимательно рассмотреть фотографию, то можно увидеть не только народную артистку Татарстана, обворожительную Алсу, но и приступ радикулита», — пошутила Жанна.

Многие поклонники восхитились образами подруг. Алсу смогла их впечатлить уже не в первый раз. Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, оценила образ певицы.

«На самом деле, достаточно элегантный образ. Все в тренде абсолютно: пышные рукава, брюки в облипку, крупные серьги. Когда все правильно и идеально, даже не можешь подобрать слов. Замечательный образ. Она великолепно выглядит! Данный фасон брюк визуально удлиняет ногу. Королевна…» — высказалась эксперт. «Я бы сравнила ее с какой-нибудь испанской герцогиней. Очень стильно и очень модно», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении, с глянцевым журналом Fashion zona.

Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Сама Елена сотрудничала с Астраханским филиалом ВАГС и выступала на заседании Волгоградского HR-клуба Южно-Российского клуба HR менеджеров на тему «Имидж и стиль: штрихи к портрету успешного HR-менеджера». Также эксперт по стилю проводила презентации и тренинги в г. Элисте и в г. Астрахань. А еще давала мастер-классы по дресс-коду в вузах и колледжах Волгограда.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд.