Идеи для новогоднего макияжа от Ивлеевой, Водяновой и других звезд

Прически и макияж на новогодние вечеринки делать как никогда просто. Белая Металлическая крыса не любит наворотов: нужно всего-то блестеть поярче.

Полина Гагарина — большая модница, поэтому знает, что серебро и золото сейчас очень актуально. Так что насыпайте блесток на плечи, в декольте, на волосы и веки. Новогоднее настроение обеспечено.

Наталья Водянова демонстрирует новый тренд: «естественный» макияж и небрежность в прическе. Вы просто взбиваете волосы и красиво закалываете их зажимами оригинальной формы — Наташа выбрала стилизованные под бельевые прищепки.

Чтобы не смазать за праздничную ночь макияж, нужно выбрать устойчивую помаду и водостойкие средства для глаз. Массивные заколки в виде крыс-мышек или с красивыми камнями сделают образ особенным — вот как у Глюкозы.

Стрелки и красные губы — лучшие друзья девушек, когда на них бриллианты. Классика опять в моде, что демонстрирует своим образом Кристина Асмус. Никаких начесов и кудрей! Теперь модны косы или простая укладка.

Хочешь выделиться из нарядной толпы на корпоративе? Будь как Настя Ивлеева! Очень яркие губы, идеальный тон, массивные украшения и очки модной формы. С вами будут фоткаться чаще, чем с Дедом Морозом! Да и и парни не оставят без внимания.

На Неделях моды используют цветы и их лепестки, чтобы украшать лицо и прическу. Флористика — тренд всего 2020-го. Так что Юлия Барановская угадала с праздничной шляпкой.

Макияж с блестками