Идеи для новогоднего макияжа от Ивлеевой, Водяновой и других звезд

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Макияж с блестками
- Сначала нанесите тени с блестками или глиттер на веки и только потом — тон. Блестки все равно рассыплются по всему лицу — понадобится чистая кисть, чтобы его очистить.
- Чтобы блестящий макияж пережил бурную вечеринку и не осыпался, используйте праймер для век. В самом конце закрепите макияж с помощью фиксирующего спрея.
- Создать праздничный образ можно и с помощью стрелок золотого или серебряного оттенка.
- Чтобы зафиксировать блеск на губах, используйте плотный бальзам или маску. Накрасьте губы стойкой помадой или кремовым пигментом, затем покройте блестками все губы или распределите их по контуру или центру.