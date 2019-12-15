Звездный стиль

Идеи для новогоднего макияжа от Ивлеевой, Водяновой и других звезд

Прически и макияж на новогодние вечеринки делать как никогда просто. Белая Металлическая крыса не любит наворотов: нужно всего-то блестеть поярче.

Идеи для новогоднего макияжа от Ивлеевой, Водяновой и других звезд
Кристина Асмус, Юлия Барановская, Глюкоза. Фото: Инстаграм

Полина Гагарина — большая модница, поэтому знает, что серебро и золото сейчас очень актуально. Так что насыпайте блесток на плечи, в декольте, на волосы и веки. Новогоднее настроение обеспечено.

Полина Гагарина. Фото
Полина Гагарина. Фото: Инстаграм

Наталья Водянова демонстрирует новый тренд: «естественный» макияж и небрежность в прическе. Вы просто взбиваете волосы и красиво закалываете их зажимами оригинальной формы — Наташа выбрала стилизованные под бельевые прищепки.

Наталья Водянова. Фото
Наталья Водянова. Фото: Инстаграм

Чтобы не смазать за праздничную ночь макияж, нужно выбрать устойчивую помаду и водостойкие средства для глаз. Массивные заколки в виде крыс-мышек или с красивыми камнями сделают образ особенным — вот как у Глюкозы.

Глюкоза. Фото
Глюкоза. Фото: Инстаграм

Стрелки и красные губы — лучшие друзья девушек, когда на них бриллианты. Классика опять в моде, что демонстрирует своим образом Кристина Асмус. Никаких начесов и кудрей! Теперь модны косы или простая укладка.

Кристина Асмус. Фото
Кристина Асмус. Фото: Инстаграм

Хочешь выделиться из нарядной толпы на корпоративе? Будь как Настя Ивлеева! Очень яркие губы, идеальный тон, массивные украшения и очки модной формы. С вами будут фоткаться чаще, чем с Дедом Морозом! Да и и парни не оставят без внимания.

Настя Ивлева. Фото
Настя Ивлева. Фото: Инстаграм

На Неделях моды используют цветы и их лепестки, чтобы украшать лицо и прическу. Флористика — тренд всего 2020-го. Так что Юлия Барановская угадала с праздничной шляпкой.

Юлия Барановская. Фото
Юлия Барановская. Фото: Инстаграм

Макияж с блестками

  1. Сначала нанесите тени с блестками или глиттер на веки и только потом — тон. Блестки все равно рассыплются по всему лицу — понадобится чистая кисть, чтобы его очистить.
  2. Чтобы блестящий макияж пережил бурную вечеринку и не осыпался, используйте праймер для век. В самом конце закрепите макияж с помощью фиксирующего спрея.
  3. Создать праздничный образ можно и с помощью стрелок золотого или серебряного оттенка.
  4. Чтобы зафиксировать блеск на губах, используйте плотный бальзам или маску. Накрасьте губы стойкой помадой или кремовым пигментом, затем покройте блестками все губы или распределите их по контуру или центру.
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Кристина Асмусмакияжмода и стильНастя ИвлееваНаталья ВодяноваПолина Гагаринатренды 2020Юлия Барановская
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Идеи для новогоднего макияжа от Ивлеевой, Водяновой и других звезд
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