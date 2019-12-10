Звездный стиль

«Вы неотразимы!»: девушка в образе «русский Гаврош» очаровала Васильева

Эксперт не смог сдержать эмоций и рассыпался в комплиментах в эфире «Модного приговора».

«Вы неотразимы!»: девушка в образе «русский Гаврош» очаровала Васильева
Кадр из "Модного приговора"

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев обычно в эфире довольно сдержан, хоть и любит дарить женщинам комплименты. Однако в этот раз преображение участницы шоу тронуло его до глубины души. В гости к модным экспертам пришла 38-летняя Анна Щукина. Стилисты сотворили с ней настоящее чудо, вместо серой мышки на подиум вышла эффектная брюнетка.

На Анне был надет коричневый жакет с кожаным ремнем, под которым угадывалась леопардовая блуза. Ноги женщины украшали черные кожаные брюки, заправленные в золотые полусапожки. Голову Анны украшала объемная кепка, а в руках она держала золотую сумку в тон обуви.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Как только участница проекта ступила на подиум, люди из зала стали кричать: «Супер!» Васильев поддержал восторг зрителей. «Дорогая моя, в этом облике в стиле «Гаврош а-ля рюс» или «русский Гаврош» вы выглядите совершенно неотразимо! Вы красивая, яркая женщина, вы будете привлекать очень много взглядов, знаков внимания», — заявил историк моды.

Эвелина Хромченко сказала несколько напутственных слов тем, кто хотел бы повторить этот образ. Она предупредила, что золотые сапожки контрастируют с широкими брюками. Чтобы надеть такой комплект, нужно быть очень уверенным в длине своих ног. Если ноги недостаточной длины, лучше выбрать к черным брюкам сапожки в тон.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»
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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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«Вы неотразимы!»: девушка в образе «русский Гаврош» очаровала Васильева
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