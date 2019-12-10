Звездный стиль

Хромченко порекомендовала универсальный комплект одежды для любого случая

Этот стиль никогда не выходил из моды и будет в тренде всегда.

Хромченко порекомендовала универсальный комплект одежды для любого случая
Кадр из "Модного приговора"

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале описала простой комплект одежды, который будет всегда к месту. Он состоит из элементарного сочетания белого и черного.

«Белый верх, черный низ – это всегда успешное решение. Если вы не знаете, что надеть, одевайтесь именно так. И если все сидит хорошо, вы всегда будете успешны», — сказала эксперт моды.

Комплект, который продемонстрировала на подиуме гостья программы, 38-летняя Анна Щукина, был с намеком на Восток. Стилисты подобрали для девушки массивные золотистые украшения. На блузе и брюках участницы телепроекта красовался орнамент «огурцы». Хромченко подчеркнула, что такой броский стиль особенно хорошо смотрится на хрупких женщинах вроде Анны.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Народная артистка и ведущая Надежда Бабкина заметила, что Восток сегодня в тренде, а принт «огурцы» в принципе никогда не выходил из моды. Александр Васильев поддержал коллегу.

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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильНадежда БабкинаПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Хромченко порекомендовала универсальный комплект одежды для любого случая
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