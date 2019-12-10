Хромченко порекомендовала универсальный комплект одежды для любого случая

Этот стиль никогда не выходил из моды и будет в тренде всегда.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале описала простой комплект одежды, который будет всегда к месту. Он состоит из элементарного сочетания белого и черного.

«Белый верх, черный низ – это всегда успешное решение. Если вы не знаете, что надеть, одевайтесь именно так. И если все сидит хорошо, вы всегда будете успешны», — сказала эксперт моды.

Комплект, который продемонстрировала на подиуме гостья программы, 38-летняя Анна Щукина, был с намеком на Восток. Стилисты подобрали для девушки массивные золотистые украшения. На блузе и брюках участницы телепроекта красовался орнамент «огурцы». Хромченко подчеркнула, что такой броский стиль особенно хорошо смотрится на хрупких женщинах вроде Анны.

Народная артистка и ведущая Надежда Бабкина заметила, что Восток сегодня в тренде, а принт «огурцы» в принципе никогда не выходил из моды. Александр Васильев поддержал коллегу.