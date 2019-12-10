Звездный стиль

Опять не угодила: наряд Мелании Трамп сравнили с леденцом

Такое мнение преобладает в американской прессе. А вот имидж-стилист Ольга Трофимова сочла образ первой леди США вполне уместным.

Опять не угодила: наряд Мелании Трамп сравнили с леденцом
Мелания Трамп. Фото Global look press.

Похоже, что Мелания Трамп сама по себе не нравится американским репортерам. А иначе как объяснить их вечные претензии к нарядам первой леди Америки? Что бы она ни надела – все плохо.

9 декабря Мелания Трамп приняла участие в ежегодном мероприятии «Игрушки для малышей». На детский рождественский праздник первая леди пришла в белой кофте и юбке в полоску, подобрав малиновые сапоги в тон принту.

Таблоиды тут же прозвали первую леди «миссис Клаус». Западные журналисты усмотрели в полосках юбки первой леди традиционный рождественский леденец. И сразу же осудили ее за это, дескать, супруга президента не должна появляться в таком несерьезном виде на публике. Плюс ко всему наряд сочли немного тесноватым, пишет wday.ru.

А вот российский имидж-стилист Ольга Трофимова оценила образ Мелании как вполне уместный. Мало того, она заявила, что Трамп является едва ли не единственной женщиной на политической арене, которая очень грамотно подбирает свои наряды.

«Главное правило при создании образа – это уместность и сочетаемость. Здесь образ вполне разумный. Она в таком виде не вышла в свет и не пришла на дипломатическую встречу, для рождественского визита – все вполне адекватно. Наряд сдержанный, лаконичный, цветовое сочетание выдержано в одной стилистике. Все хорошо», – дала комментарий для Teleprogramma.pro эксперт по стилю.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Ольга Трофимова. Фото
Ольга Трофимова. Фото из личного архива.
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Опять не угодила: наряд Мелании Трамп сравнили с леденцом
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