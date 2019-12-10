Сама женственность: Кудрявцева подчеркнула фигуру силуэтным платьем со шлейфом

Лера Кудрявцева в прошлом году стала мамой, но это не помешало ей быстро прийти в форму. Она продолжает в свои 48 лет выглядеть моложе многих своих сверстниц и носить облегающие наряды. Не так давно звезда ТВ впечатлила бьюти-блогера, облачившись в стильный наряд цвета фуксия. А накануне телеведущая удивила не только своим образом, но и запела вслед за Ольгой Бузовой. Блондинка выступила на сцене Кремля.

Отметим, что в конце сентября Лера представила свою дебютную песню «Вдвоем», которую посвятила своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову. А вот для большой сцены она исполнила композицию вместе с армянским эстрадным певцом — 42-летним Арой Мартиросяном. Для такого ответственного вечера телеведущая выбрала синее платье со шлейфом и открытой спиной. Наряд с длинным рукавами выглядел сдержанно, но подчеркнул все изгибы звезды.

Кудрявцева также сделала яркий макияж с акцентом на глаза и выпрямила волосы, сделав стильную укладку. Образ завершили аксессуары: ее уши украшали крупные серьги, а руки — браслеты и кольца с бриллиантами. Поклонникам понравился вечерний наряд знаменитости. Марина Фоменко, звёздный бьютимейкер, стилист, тоже посчитала образ уместным.

«У нее яркое облегающее платье. Мы знаем, что последние несколько сезонов платья оверсайз были в тренде. А сейчас возвращается женственность. Лера как раз подчеркнула свою красоту. Возвращаются приталенные силуэты. И это тоже большой плюс. Единственное, что бы я подкорректировала, это выбрала бы другой материал. Визуально кажется, что ее фигура несовершенна, хотя мы знаем, что у нее красивая, подтянутая, спортивная фигура. Из-за материала также кажется, что платье недорогое. Цвет красивый, а материал можно было бы заменить», — высказалась эксперт.

Она добавила, что если бы у наряда был v-образный вырез, то это зрительно бы вытянуло силуэт. По мнению Фоменко, шлейф сыграл Кудрявцевой только на пользу, а вот некоторые аксессуары были лишними. По мнению стилиста, без браслетов на руке образ смотрелся бы лучше. «Такой фасон платья подойдет тем, у кого красивая очерченная талия, фигура песочные часы или груша, когда нет никаких неровностей на теле. Когда фигура стремится к идеальной», — пояснила стилист. Марина также отметила, что Лера сделала правильную укладку, выпрямив волосы.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Фоменко, также ее многие знают под фамилией Корабель, является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Она создает для моделей полный образ от макияжа и прически до наряда. Марина обучалась профессии парикмахера в профессиональном училище № 76 в Санкт-Петербурге, а позже получила дополнительное образование: она обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в Учебно-эстетическом центре ESTETISTA.