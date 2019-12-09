Звездный стиль

Навка в платье макси лазурного цвета повеселилась на вечеринке

Фигуристка провела вечер в компании жены Стаса Михайлова.

Навка в платье макси лазурного цвета повеселилась на вечеринке
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка в последнее время загружена на работе, но она находит время для семьи. После очередного удачного выступления с ледовым шоу в Минске спортсменка вернулась домой. В первый свободный выходной она нарядила елку вместе со своей дочкой Надеждой и украсила праздничный стол сервизом, достав еще и настоящий самовар. После такого теплого вечера в семейном кругу звезда позволила себе немного развеяться.

Накануне Навка посетила праздничную вечеринку. Она нарядилась для такого случая. Фигуристка предстала в платье макси лазурного цвета с кожаным поясом. Волосы она завила в кудри, а на лицо нанесла яркий макияж. В руках спортсменка держала небольшую серебристую сумку. Почти весь вечер она не могла наговориться с женой Стаса Михайлова Инной. Девушки повеселились, наслаждаясь живым выступлением Григория Лепса и других звезд.

«На дне рождения у очень хорошего человека, с моей красавицей Инной ждали нашего Стаса», — написала Татьяна.

Многие поклонники восхитились ее нарядом. «Татьяна вечно молодая!», «Очень красивое платье, цвет обалденный, вам очень идет», «Татьяна, какая вы красивая! Платье — шик!», «Платье супер. Цвет просто нереальный», «Вы прекрасны и очаровательны, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Инна Михайлова предпочла черный наряд с кружевными рукавами. Она ждала встречи со своим мужем, который на днях завершил свой тур по Прибалтике. У супругов подрастают шестеро детей. Из них только двое общие. Несмотря на частые разъезды, Стас старается каждую свободную минуту проводить с наследниками. Так же поступает и Навка с мужем Дмитрием Песковым.

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Звездный стильИнна Михайловамода и стильТатьяна Навка
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Навка в платье макси лазурного цвета повеселилась на вечеринке
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