«Теплее меховых»: Хромченко призвала модниц покупать «шубки-чебурашки»

Эти модели не только очень актуальны, но и практичны.

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» заявил: «Мы официально заявляем, «шубки-чебурашки» не вышли из моды, они просто сменили окрас».

Эвелина Хромченко заметила, что эти шубки уже не первый сезон пытаются пробраться в ежедневный гардероб женщин. Однако россиянки почему-то боятся их. Эксперт моды предположила, что натуральные «чебурашки» слишком узнаваемые, заметные и женщины опасаются, что они быстро выйдут из моды.

Чтобы этого не произошло, Хромченко посоветовала приобретать шубы базовых цветов, которые никогда не выйдут из моды. Например, те, что представлены на подиуме «Модного приговора». Это модель красного цвета, оттенка фуксии, цвета морской волны и серого.

«Все эти цвета на протяжении всего 20 века — начала 21-го (не то, чтобы нескольких сезонов), нас с вами преследовали постоянно», — сказала она.

Эвелина заметила, что искусственные «шубки-чебурашки» ничем не отличаются от натуральных. А вот те, что сделаны из шерсти «даже теплее меховых».