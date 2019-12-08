Гагарина удивила зрителей «Песни года» золотыми панталонами

В Москве состоялись съемки новогодней «Песни года». Многочисленные звезды пришли на запись концерта во всем блеске. Не стала исключением и 32-летняя певица Полина Гагарина. Она предстала перед публикой в оригинальном золотом образе с бахромой.

Фактически наряд певицы представлял собой нижнее белье, прикрытое многочисленными нитями шелка, в целом создавая впечатление вечернего платья. Образ популярная певица завершила нюдовыми лодочками, которые великолепно подчеркивали ее изящные лодыжки.

Наряд звезды не остался без внимания профессионала. Дизайнер Ксения Князева высоко оценила комплект, отметив его оригинальность. По словам эксперта, несмотря на его объемность, наряд не увеличил стройную фигуру Гагариной. Сценический костюм выглядит дорого и эффектно.

Единственное, что смутило Ксению, это шелковые панталоны. Она уверенна, что высокие трусики в стиле 80-х смотрелись бы на певице гораздо лучше, ведь такими образами не гнушаются даже голливудские звезды.