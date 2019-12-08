Звездный стиль

Гагарина удивила зрителей «Песни года» золотыми панталонами

В целом образ звезды выглядел дорого и стильно.

Гагарина удивила зрителей «Песни года» золотыми панталонами
Полина Гагарина. Фото Global look press.

В Москве состоялись съемки новогодней «Песни года». Многочисленные звезды пришли на запись концерта во всем блеске. Не стала исключением и 32-летняя певица Полина Гагарина. Она предстала перед публикой в оригинальном золотом образе с бахромой.

Фактически наряд певицы представлял собой нижнее белье, прикрытое многочисленными нитями шелка, в целом создавая впечатление вечернего платья. Образ популярная певица завершила нюдовыми лодочками, которые великолепно подчеркивали ее изящные лодыжки.

Полина Гагарина. Фото
Полина Гагарина. Фото Михаила Фролова. КП.

Наряд звезды не остался без внимания профессионала. Дизайнер Ксения Князева высоко оценила комплект, отметив его оригинальность. По словам эксперта, несмотря на его объемность, наряд не увеличил стройную фигуру Гагариной. Сценический костюм выглядит дорого и эффектно.

Единственное, что смутило Ксению, это шелковые панталоны. Она уверенна, что высокие трусики в стиле 80-х смотрелись бы на певице гораздо лучше, ведь такими образами не гнушаются даже голливудские звезды.

«А тут обычные рейтузы выглядывают из очень красивой бахромы. Если уж быть смелой и надевать такие наряды, надо быть смелой до конца», — заметила дизайнер в разговоре с корреспондентом КП.

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Гагарина удивила зрителей «Песни года» золотыми панталонами
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