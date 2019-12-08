Звездный стиль

«Старая гвардия не подвела»: Ротару поразила молодостью зрителей «Песни года»

Певица предстала перед публикой в свободном черно-белом наряде.

«Старая гвардия не подвела»: Ротару поразила молодостью зрителей «Песни года»
София Ротару. Фото Михаила Фролова. КП.

Приезд Софии Ротару после длительного перерыва стал для многих долгожданным событием, поэтому внешний вид звезды на «Песне года» был под пристальным вниманием репортеров и публики. Первое, что бросалось в глаза – это, конечно же, поразительная моложавость певицы.

Выглядеть в 72 года максимум на 45 лет, это, конечно, уметь надо! И, если уж к этому чуду причастны хирурги и косметологи, то они просто волшебники.

Отличный внешний вид Софии Михайловны не ускользнул от глаз короля российской поп-сцены.  В кулуарах развлекательного комплекса «ВТБ Арена» Филипп Киркоров преподнес украинской певице букет роз. «Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» — не удержался от комплиментов музыкант.

На концерт певица приехала в лаконичном черном платье и белом тренче. На сцене же Ротару появилась в свободном ассиметричном костюме той же цветовой гаммы.

«София Михайловна выглядит очень современно, интеллигентно. Костюм оригинальный, интересный крой, правильное сочетание цветов. Старая гвардия не подвела», — рассказала КП дизайнер Ксения Князева.

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«Старая гвардия не подвела»: Ротару поразила молодостью зрителей «Песни года»
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