«Старая гвардия не подвела»: Ротару поразила молодостью зрителей «Песни года»

Приезд Софии Ротару после длительного перерыва стал для многих долгожданным событием, поэтому внешний вид звезды на «Песне года» был под пристальным вниманием репортеров и публики. Первое, что бросалось в глаза – это, конечно же, поразительная моложавость певицы.

Выглядеть в 72 года максимум на 45 лет, это, конечно, уметь надо! И, если уж к этому чуду причастны хирурги и косметологи, то они просто волшебники.

Отличный внешний вид Софии Михайловны не ускользнул от глаз короля российской поп-сцены. В кулуарах развлекательного комплекса «ВТБ Арена» Филипп Киркоров преподнес украинской певице букет роз. «Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» — не удержался от комплиментов музыкант.

На концерт певица приехала в лаконичном черном платье и белом тренче. На сцене же Ротару появилась в свободном ассиметричном костюме той же цветовой гаммы.

«София Михайловна выглядит очень современно, интеллигентно. Костюм оригинальный, интересный крой, правильное сочетание цветов. Старая гвардия не подвела», — рассказала КП дизайнер Ксения Князева.