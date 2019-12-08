Резко похудевшая Лолита показала фигуру в воздушной органзе

Лолила Милявская сразила публику «Песни года» удивительно постройневшими формами. И, если раньше певица выглядела комично в своих облегающих полупрозрачных нарядах, на сей раз звезда была действительно королевой!

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Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави отметила эффектный образ Лолиты. Он не только невероятно идет певице, но и в тренде. В частности, сегодня в моде объемные рукава, полуоткрытые плечи и прозрачность.

«Подобные наряды очень часто встречались на последних показах мод», — прокомментировала Елена порталу Teleprogramma.pro.

Дизайнер Ксения Князева в разговоре с журналистом КП заметила, что в этом образе звезда уже появлялась на красных дорожках. К примеру, совсем недавно певица блистала в этом комбинезоне на вечеринке «Золотой хит».

Милявская была не единственной гостьей «Песни года», которая решила сэкономить на концертных нарядах. К примеру, Кети Топурия явилась на запись программы в платье-листе, которое стало практически униформой певицы. Любимица публики появляется в этом образе практически на всех последних вечеринках.