Звездный стиль

Резко похудевшая Лолита показала фигуру в воздушной органзе

В полупрозрачном наряде звезда явилась на «Песню года».

Резко похудевшая Лолита показала фигуру в воздушной органзе
Лолита Милявская. Фото Михаила Фролова. КП

Лолила Милявская сразила публику «Песни года» удивительно постройневшими формами. И, если раньше певица выглядела комично в своих облегающих полупрозрачных нарядах, на сей раз звезда была действительно королевой!

Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави отметила эффектный образ Лолиты. Он не только невероятно идет певице, но и в тренде. В частности, сегодня в моде объемные рукава, полуоткрытые плечи и прозрачность.

Лолита Милявская. Фото
Лолита Милявская. Фото Михаила Фролова. КП

«Подобные наряды очень часто встречались на последних показах мод», — прокомментировала Елена порталу Teleprogramma.pro.

Дизайнер Ксения Князева в разговоре с журналистом КП заметила, что в этом образе звезда уже появлялась на красных дорожках. К примеру, совсем недавно певица блистала в этом комбинезоне на вечеринке «Золотой хит».

Милявская была не единственной гостьей «Песни года», которая решила сэкономить на концертных нарядах. К примеру, Кети Топурия явилась на запись программы в платье-листе, которое стало практически униформой певицы. Любимица публики появляется в этом образе практически на всех последних вечеринках.

Кети Топурия. Фото
Кети Топурия. Фото Михаила Фролова. КП
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Звездный стильЛолитамода и стильПесня года
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Резко похудевшая Лолита показала фигуру в воздушной органзе
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