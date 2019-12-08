«Даже не кроп-топ»: Лобода явилась на «Песню года» в лифчике

Лет больше – одежды меньше. Похоже, что именно этого правила придерживается 37-летняя певица Светлана Лобода. А иначе как объяснить ее минималистичные наряды, на некоторые из которых смотреть без боли в глазах невозможно. Особенно зимой.

Вот и на «Песню года» Светлана явилась в экстравагантном черно-золотом наряде, напоминающем сказочный гриб, где главной составляющей деталью гардероба стал кожаный лифчик. Дизайнер Ксения Князева назвала этот образ «мексиканской конфетой» и заметила, что звезда все больше и больше становится похожей на эпатажную Леди Гагу.

«Одежды с каждым новым выходом на поп-диве все меньше и меньше. И под пиджаком на сей раз даже не кроп-топ, а лифчик», — сказал эксперт «Комсомольской правде».

Заметим, что образ Лободы нередко сравнивают и с другой звездой – Аллой Пугачевой. Стилисты подмечали, что она так же, как и Примадонна, обожает черный цвет и шляпы. На «Песне года» Светлана не изменила себе – излюбленный головной убор был при ней, как и любимый цвет.