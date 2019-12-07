Постройневшая Семенович в полупрозрачном боди и на шпильках появилась в Кремле

Анна Семенович еще во время участия в группе «Блестящие» стала для многих мужчин секс-символом. Благодаря выдающимся формам артистка всегда находится в центре внимания. Однако недавно она призналась, что была вынуждена уменьшить свой бюст хирургическим путем ради здоровья. Но певица по прежнему своим главным оружием считает роскошное декольте. Не удивительно, что для очередного выступления на сцене она выбрала откровенный образ.

Семенович 6 декабря посетила Кремль. Сначала она устроила репетицию в гримерке. Певица предстала в полупрозрачном капроновом боди со стразами и в жакете с поясом. Образ завершили сапоги на шпильке. Артистка с расческой в руках отрепетировала выступление, а после этого со своей командой отправилась на сцену, где сразила всех не только образом, но и вокалом. Наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы и позволил показать декольте.

«В детстве я все время пела в лак для волос или расческу, готовилась к выступлению в Кремле. Вчера вспомнила детство, в ход пошла расчёска. Смотрите в Рождество шикарный концерт «Русского радио»», — поделилась звезда.

Семенович взбудоражила поклонников своим боди со стразами. Многие отметили, что артистка заметно постройнела. «Похудела сильно», «Ну вот этот наряд вам, Аня, очень идёт», «Аня вы сегодня, но очень классна! Прическа супер и боди вам очень идут…такие классные ножки, и фигурка отличная и грудь, что надо… настоящая», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Анна в недавнем интервью рассказала, почему рассталась с гражданским мужем Даниилом Мишиным. Как оказалось, мужчина хотел семью и детей, а певица тогда наслаждалась жизнью и его предложение руки и сердца не приняла. После этого у артистки было много романов, но пока свою любовь она не нашла.