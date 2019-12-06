«Очень провинциально»: Васильев пожурил Лободу за леопардовый костюм

Историк моды не стал скрывать: у него впечатление, что украинская исполнительница собралась на конкурс красоты в райцентре.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировал образ украинской исполнительницы Светланы Лободы. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» появилась на церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон». На светском мероприятии также были замечены: Сергей Лазарев, Ани Лорак, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Денис Клявер с супругой Ириной, Юлия Барановская, Макsим, Ирина Дубцова и многие другие.

Оценивая вечерний наряд Светланы Лободы, соведущий Эвелины Хромченко подверг артистку критике, подметив, что знаменитость оделась так, словно собиралась посетить конкурс красоты в райцентре. По мнению историка моды, брючный наряд с трендовым анималистическим принтом вряд ли бы сделал из певицы королеву вечера.

«Леопардовый костюм выглядит очень провинциально… Несмотря на мое хорошее отношение к ней, мне этот наряд не нравится. Вызывает ассоциации с мультфильмом «Бременские музыканты». Брюки клеш один в один как у Трубадура», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Напомним, что Светлана Лобода одна воспитывает двоих детей: у певицы подрастает восьмилетняя дочь Евангелина и полуторагодовалая Тильда. Ни для кого не секрет, что украинская исполниетльница тесно дружит с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Артистка вместе со старшей наследницей этим летом побывала в особняке Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. На вечеринке Аллы Борисовны также был замечен дизайнер Игорь Гуляев, шоумен Александр Ревва и его возлюбленная Анжелика.