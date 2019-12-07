Как выглядеть модно в пуховике: Бородина, Бледанс и Смехова показали это

«Пуховик сегодня не просто предмет гардероба кэжуал на каждый день. Это очень роскошная вещь», – утверждает модный аналитик Максим Зарипов. Главное – правильно подобрать его к фигуре и не испортить впечатление неудачными комбинациями. Как составить актуальный style с пуховиком, и рассказал наш эксперт.

Для начала нужно понять, какой пуховик идет именно вам. Если фигура женственная, с формами – предпочтительны классические модели, подчеркивающие силуэт – с поясом или приталенные. Муза Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выбрала именно такой.

На худощавых девушках эффектно смотрятся объемные пуховики оверсайз. «Они могут носить и приталенные, но эти идут особенно, поскольку еще больше подчеркивают изящество», — отметил Максим Зарипов. И правда, какой хрупкой смотрится Хейли Бибер, жена Джастина Бибера, в этом черном пуховике!

Впрочем, объемные пуховики отлично выглядят и на таких пышках, как Рианна.

Чтобы пуховик выглядел стильно, обратите внимание на обувь. Хорошо с этой одеждой сочетаются кроссовки. И Ксения Бородина отлично об этом знает.

Можно выбрать и более теплый вариант – например, такой, как у Анастасии Решетовой. Вроде и кроссовки, и ботинки на шнуровке одновременно. Обувь с толстой подошвой сегодня очень актуальна и смотрится невероятно выгодно с пуховиками.

Ботинки вроде мужских тоже хороши в комбинации с пуховиком. Клава Кока выглядит в них очень женственно и стильно.

Обратите внимание на актуальные модели сапог байкерско-рокерской тематики. Например, такие, какие подобрала к своему светлому пуховику ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова.

Ну и как обойтись российской зимой без дутиков и бесформенных сапог вроде угги? С пуховиками объемная теплая обувь смотрится весьма неплохо. Алика Смехова не только позаботилась о тепле, она еще и в тренде.

Чаще всего под короткие пуховики надевают брюки. И это правильно. Очень стильно с ними выглядят плотные леггинсы (если ноги позволяют). Анна Бузова очень хороша в этом наряде.

«В последние годы наметилась тенденция эклектичного сочетания. С объемными короткими пуховиками хорошо смотрятся всевозможные джинсы. Это могут быть бойфренды, джинсы с подворотом, обрезанные с висячими нитками, бесформенные модели», — рассказал модный аналитик.

Ксения Бородина часто появляется на улицах Москвы именно в таких сочетаниях.

Максим Зарипов также отметил, что сегодня модно носить одежду в стиле стрит-стайл и спортивных направлений. Например, брюки-джоггеры и всевозможные варианты с лампасами. С пуховиками они будут весьма кстати. Эвелина Бледанс любит этот стиль.

А вот под длинные пуховики можно надевать все, что угодно. Начиная от юбок-карандашей и заканчивая укороченными брюками, — все равно не видно. Американская супермодель Джиджи Хадид к розовому пуховику подобрала широкие кюлоты в полоску. Такая комбинация отлично смотрится в расстегнутом виде, а если застегнуть пуховик, брюки просто не будет видно.