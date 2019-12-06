Звездный стиль

Просто, но стильно: Орбакайте в джинсах и жакете отметилась на съемках в Останкино

48-летняя певица стала гостьей на ток-шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой.

Просто, но стильно: Орбакайте в джинсах и жакете отметилась на съемках в Останкино
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте поучаствовала в съемках нового выпуска ток-шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале. Среди приглашенных гостей в студии присутствовали: Светлана Дружинина и ее супруг Анатолий Мукасей, четы Стриженовых, Игорь Николаев, поэт-песенник Илья Резник и многие другие. сама программа была посвящена Примадонне отечественного шоу-бизнеса. Ради участия в программе старшая дочь певицы отложила все важные дела, отметившись в Останкино.

Для съемок передачи Кристина Орбакайте выбрала простые светло-голубые джинсы, туфли-лодочки на каблучке и белую блузу, поверх которой она накинула жакет с алыми пуговицами и аппликацией на рукавах. Белокурые локоны возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова собрала в конский хвост, выпустив несколько прядок. В студии за большим столом певица расположилась рядом с 59-летним Игорем Николаевым. Сам композитор посоветовал поклонникам Аллы Борисовны посмотреть новый пуск ток-шоу «Сегодня вечером», подметив, что получил невероятный заряд положительных эмоций, а сама передача показала ему «трогательной до слез».

В эфире Кристина Орбакайте появилась без семилетней внучки Примадонны — Клавдии. Звездная мама не стала отрывать ребенка от учебы в школе. Ранее Аллы Пугачева объяснила, почему она не стала брать с собой двойняшек Гарри и Лизу на гастроли в Минск. По словам певицы, она не собиралась выводить малышей на сцену перед многотысячной публикой.

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Алла ПугачеваЗвездный стильКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стильНикита Пресняковток-шоу "Сегодня вечером"
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Просто, но стильно: Орбакайте в джинсах и жакете отметилась на съемках в Останкино
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