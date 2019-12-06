Дочь Деми Мур преобразилась и стала копией мамы в фильме «Привидение»

Младшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса — Таллула Белль Уиллис — предстала перед в новом образе.
25-летняя девушка сделала себе новую стрижку. Казалось бы, что тут такого. Но дочь актрисы повторила имидж своей матери из ее звездного фильма «Привидение» 1990 года. Подписчики тут же это заметили и стали сравнивать девушку с молодой Деми Мур (листайте «карусель»).
Стоит добавить, что в 90-е годы эта стрижка стала знаковой для киноиндустрии. До этого практически все романтические героини фильмов носили длинные волосы. Мур сломала этот стереотип, чем сделала картину еще более запоминающейся.
Добавим, что Таллула — совсем не девочка-припевочка. С 14 лет она была сложным подростком и доставила родителям немало проблем своим поведением.