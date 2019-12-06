Звездный стиль

Дочь Деми Мур преобразилась и стала копией мамы в фильме «Привидение»

25-летняя Таллула Уиллис повторила звездный образ своей родительницы.

Дочь Деми Мур преобразилась и стала копией мамы в фильме «Привидение»
Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме «Привидение». Фото: Paramount Pictures

Младшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса — Таллула Белль Уиллис — предстала перед в новом образе.

25-летняя девушка сделала себе новую стрижку. Казалось бы, что тут такого. Но дочь актрисы повторила имидж своей матери из ее звездного фильма «Привидение» 1990 года. Подписчики тут же это заметили и стали сравнивать девушку с молодой Деми Мур (листайте «карусель»).

Стоит добавить, что в 90-е годы эта стрижка стала знаковой для киноиндустрии. До этого практически все романтические героини фильмов носили длинные волосы. Мур сломала этот стереотип, чем сделала картину еще более запоминающейся.

Добавим, что Таллула — совсем не девочка-припевочка. С 14 лет она была сложным подростком и доставила родителям немало проблем своим поведением.

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Дочь Деми Мур преобразилась и стала копией мамы в фильме «Привидение»
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