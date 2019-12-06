Звездный стиль

«Жидкое золото с перламутром»: Боня не отказала себе в покупке нового платья

Экс-участница «Дома-2» обновила гардероб в преддверии новогодних праздников.

«Жидкое золото с перламутром»: Боня не отказала себе в покупке нового платья
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

40-летняя Виктория Боня не стала скрывать: в преддверии новогодних каникул ей захотелось порадовать себя обновкой. Знаменитость отправилась на шопинг, заглянув в один из бутиков. По словам модели, она не смогла отказать себе в покупке нового платья, добавив в гардероб дизайнерский наряд. Экс-участница «Дома-2» подметила, что не устояла перед фасоном и мерцающей тканью, сделав себе подарок к новому году.

«Я нашла это мини-платье от модного дома, которое очень красиво переливается, как жидкое золото с перламутром. Не смогла отказать себе в покупке», — добавила Виктория.

В комментариях к свежему снимку актриса решила обратиться с вопросом к своим верным почитателям, поинтересовавшись их мнением: существуют ли определенные возрастные ограничения для ношения мини-платьев, юбок или шорт? Или же любая женщина может надеть нечто подобное при условии, что у нее нет проблем с фигурой?

Модель Виктория Боня
Екатерина Одинцова оценила фигуру Виктории Бони, подметив, что она смело может носить мини-платья. Фото: Instagram.com/victoriabonya

Примечательно, что одной из первых на вопрос Виктории Бони ответила телеведущая Екатерина Одинцова. Экс-возлюбленная покойного политика Бориса Немцова заявила, что в свои 40 лет актриса может без стеснения появляться на публике в мини.

«С такими ногами тебе мини надо носить смело и долго!» — добавила Екатерина.

Напомним, что от ирландского миллионера Алекса Смерфита модель воспитывает семилетнюю дочь Анджелину Летицию.

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«Жидкое золото с перламутром»: Боня не отказала себе в покупке нового платья
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