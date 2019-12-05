Звездный стиль

Стилист назвала сапоги Валерии на высокой платформе «дико актуальными»

Певица не боится экспериментировать и пробовать представать в смелых образах. Лина Дембикова это отметила и оценила.

Стилист назвала сапоги Валерии на высокой платформе «дико актуальными»
Валерия. фото: globallookpress.com

51-летняя Валерия всегда доказывает, что тренды в моде мимо нее не проходят. Не удивительно, что к ней тянутся молодые артисты. Недавно она представила публике совместный трек с Назимой. Выглядит певица гораздо моложе своих лет и старается одеваться соответствующе. С наступлением зимы она уже отметилась в трендовом плюшевом пальто «Тедди». А накануне звезда в очень смелом и даже эпатирующем образе.

На новом фото, которое Валерия опубликовала в соцсети, она запечатлена в звукозаписывающей студии. Певица призналась, что трудится над новым треком. При этом поклонники обратили внимание на ее наряд. Жена Иосифа Пригожина надела лосины с красной полоской, клетчатую кофту и черный пиджак. Завершили образ сапоги на высокой платформе с квадратным каблуком. Такую обувь оценили бы Сергей Зверев и Леди Гага.

«Сапожки вам не идут абсолютно, для такой обуви сильно худенькие ножки у вас», «В вашем образе тоже есть нечто космическое», «Классные сапоги», — стали обсуждать образ подписчики. А вот Лина Дембикова, селебрити стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, не стала скрывать, что ей понравился наряд звезды.

«Образ Валерии мне очень нравится. Во-первых, на ней дико актуальная сейчас форма обуви. Сейчас новый тренд и в ближайшие полгода мы обратим внимание на такую обувь. Мне нравится, что она в таком возрасте не боится экспериментировать. Мне нравится, что она не боится бросать вызов. Мне кажется, что сейчас некий возрастной ценз на одежду теряет свою актуальность. Сейчас в любом возрасте можно носить одежду в любом стиле. Тем более, она артистка. И мне нравится ее желание одеваться чуть более экстремально, трендово, молодежно», — высказалась Лина в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

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Стилист назвала сапоги Валерии на высокой платформе «дико актуальными»
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