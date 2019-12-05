Звездный стиль

Ведущая «Перезагрузки» подвергла критике Пенелопу Крус в мини-платье с воланами

Актриса выбрала необычный наряд для показа мод в Париже. Лина Дембикова его оценила.

Ведущая «Перезагрузки» подвергла критике Пенелопу Крус в мини-платье с воланами
Пенелопа Крус. фото: globallookpress.com

Пенелопа Крус (Penelope Cruz) в этом году отметила 45-летие. Поклонники не перестают удивляться, что за много лет актриса совершенно не изменилась. Последние годы она редко выходит в свет, на каждое ее появление на публике привлекает много внимания. Так произошло и накануне, когда испанская звезда появилась шоу Chanel Métiers d’Art. Она поднялась на подиум и показала, что до сих пор находится в потрясающей форме.

Своим утонченным образом Крус затмила даже самых популярных зарубежных моделей. Она пришла в элегантном черном мини-платье Rara с рюшами и тонким металлическим поясом. Актриса продемонстрировала глубокое декольте и стройные ноги. Волосы она оставила распущенными, а в ее ушах блестели крупные серьги с бриллиантами. Эффектные полупрозрачные рукава-фонарики и пышная юбка с драпировкой из фатина придали образу изящности.

Зарубежные СМИ написали, что Пенелопа сразила всех своим образом. Жену Хавьера Бардема даже назвали иконой стиля, пишет издание Daily Mail. А Лина Дембиковой, селебрити стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, считает, что актриса допустила несколько ошибок в образе.

«Не могу не отметить, что выглядит она в целом прекрасно: естественный макияж, блестящие здоровые волосы. В целом она вызывает очень приятный эффект. У меня больше комментариев, точнее, критики по отношению к самому платью. Несмотря на то что маленькое черное платье считается универсальным, в данном случае платье провалилось за счет большого количества декора. Воланы находятся и сверху, и снизу, что априори не очень гармонично. При том, что здесь еще имеется декольте, которое тоже привлекает к себе внимание. И еще и металлический пояс, который совершенно не сочетается по стилю с легким воздушным платьем», — высказалась Лина в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

По мнению эксперта, клатч Пенелопы тоже смотрелся грубовато для такого образа. Она предложила его заменить на минималистичный клатч, а также заменить пояс на тонкий и черный. Дембикова отметила, что в целом образ красивый, но детали выбиваются из стилистического единства.

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Звездный стильМини-платьемода и стильПенелопа КрусРазбор стилиста
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Ведущая «Перезагрузки» подвергла критике Пенелопу Крус в мини-платье с воланами
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