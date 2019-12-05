Звездный стиль

Вся в маму: дочь Ирины Салтыковой вышла в свет в полупрозрачной блузке

Алиса забрала награду своей родительницы на премии VMODE Awards.

Вся в маму: дочь Ирины Салтыковой вышла в свет в полупрозрачной блузке
Ирина Салтыкова с дочкой. фото: globallookpress.com/

Ирина Салтыкова в этом году отпраздновала 53-летие. Певица продолжает строить карьеру, но крайне редко появляется на публике. Вот и первую церемонию награждения премией VMODE Awards, которая состоялась в Москве, артистка пропустила. Однако вместо нее на мероприятии появилась ее дочь Алиса. Через несколько дней ей исполнится 32 года, но она не скрывает, что устраивать свою личную жизнь не спешит.

Наследница Салтыковой появилась на премии в кожаных брюках и смелой полупрозрачной блузке, усыпанной блестками в районе декольте. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру блондинки. Она выдержала объявленный дресс-код — Silver style. Как известно, по китайскому календарю 2020 год будет годом Металлической Крысы.

Салтыкова победила в номинации «Шик, блеск, красота», но так как ее не было, награду забрала ее дочка. Алиса поднялась на сцену и произнесла речь. К слову, многие гости отметили, что в жизни девушка выглядит не так, как на фото. Но возможно, что наследница артистки просто похорошела, так как уже давно не появлялась на публике.

Алиса Салтыкова
Алиса забрала награду для мамы. Фото: предоставлено организаторами

Как известно, Алиса тоже увлекается музыкой. Не так давно она сделала кавер на песню «Серые глаза», которую пела ее мама. Дочь Ирины также снимает клипы и собирается путешествовать по России.

Добавим, что на премии также присутствовали: Виктория Лопырева, Мария Кожевникова, Катя Лель и супруги Стриженовы. Многие из них покинули столичный ресторан с наградами. Кожевникова победила в номинации «Посол добрых дел», а Лопыреву назвали Style woman.

 

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VMODE AwardsАлиса СалтыковаЗвездные детиИрина Салтыковамода и стиль
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Вся в маму: дочь Ирины Салтыковой вышла в свет в полупрозрачной блузке
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