Звездный стиль

Жасмин продемонстрировала роскошное декольте в костюме с пайетками

Звезды собрались на музыкальной премии «Виктория» в Кремлевском дворце.

Жасмин продемонстрировала роскошное декольте в костюме с пайетками
Жасмин. фото: globallookpress.com/

5 декабря в Москве состоялся очередной светский раут. В Кремлевском дворце прозвучали лучшие хиты уходящего года в оригинальном исполнении в рамках музыкальной премии «Виктория». Гостями церемонии стали Лолита, Макс Барских, Лобода, Стас Михайлов и другие звезды. А на сцене выступила Полина Гагарина, а также Николай Басков, который пожелал всем девушкам, чтобы было «перед кем раздеться на Новый год».

К слову, на самой премии артистки по-настоящему блистали. Альбина Джанабаева пришла в черном платье в пол, оголив плечи. Ее сопровождал супруг Валерий Меладзе. Они держались за руки и постоянно улыбались, развеяв все слухи о кризисе в отношениях. Корреспондент Teleprogramma.pro был в центре событий. Не смогла пропустить мероприятие и Жасмин. Не так давно она уже получила премию «Супермама».

На этот раз артистка пришла не в скоромном платье, а в костюме, полностью покрытом зеленым пайетками. А черный топ с глубоким декольте подчеркнул роскошный бюст певицы. Она сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза, а волосам придала объема. От большого количества аксессуаров Жасмин отказалась, оставив лишь перстень и клатч.

Жасмин
Жасмин пришла в блестящем костюме. фото: Кристина Десятова

Привлекла к себе внимание и бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова. Модель вновь нашла способ выделиться и показать, что находится в прекрасной форме. Она позировала фотографам в кружевном черном платье с глубоким декольте и разрезом на юбке. Девушка кокетливо выставила ножку и продемонстрировала блестящие чулки под цвет клатча. Не удивительно, что Анну весь вечер окружали мужчины.

Калашникова показал чулочки. фото: Кристина Десятова
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Тэги:

Анна КалашниковаЖасминЗвездный стильмода и стильПремия «Виктория-2019»
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Жасмин продемонстрировала роскошное декольте в костюме с пайетками
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