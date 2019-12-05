Звездный стиль

«Горох выходит из моды»: Собчак пришла на вечеринку в неактуальном образе

Дизайнер одежды Сергей Никулин оценил стиль звезды.

«Горох выходит из моды»: Собчак пришла на вечеринку в неактуальном образе
Ксения Собчак. Фото Global look press.

Ксения Собчак выступила в качестве ведущей ежегодного рождественского благотворительного вечера Action. Стиль ведущей удивил невероятным количеством гороха.

К белой юбке в серебряный горох она подобрала черный топ на тонких бретелях. И он тоже был в горох, но на сей раз рисунок оказался белым и более мелким. К серебряному принту юбки Ксения подобрала туфли-лодочки на шпильке и массивный металлический перстень.

Дизайнер одежды Сергей Никулин обратил внимание, что звезда выдержала композицию (цвета сочетаются и перетекают друг в друга), однако в целом, по его мнению, образ не самый удачный.

«Это не смотрится вкусно. Все в горохе и все в блеске – toо much (слишком много). Горох сейчас уже выходит из моды, в сезоне осень-зима более актуальна клетка. Если бы к юбке Ксения подобрала однотонный топ, образ бы не вызывал сомнений. Но такое наложение принтов выглядит не очень. Если оценивать по 10-балльной шкале, я бы поставил троечку», — прокомментировал эксперт порталу Teleprogramma.pro.

При этом дизайнер заметил, что Ксения постаралась быть в тренде, поскольку серебряный блеск сегодня в моде.

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«Горох выходит из моды»: Собчак пришла на вечеринку в неактуальном образе
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