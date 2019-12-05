Дочь Богомолова стала моделью модного бренда одежды

9-летняя Анна Богомолова попробовала себя в качестве модели. Вместе с мамой актрисой Дарьей Мороз она приняла участие в модной фотосессии от бренда одежды и аксессуаров Bosco Sport.

Аня растет очень артистичным ребенком, занимается музыкой и теннисом, учится в немецкой школе при Посольстве Германии в России. Дарья Мороз не препятствует ее общению с отцом режиссером Богомоловым, который в 2018 году оставил семью и ушел к Ксении Собчак. Правда скандального театрального деятеля нечасто видят рядом с наследницей, чего не скажешь о матери.

На снимках девочка в компании с родительницей предстает в трендовых нарядах в стиле спорт-шик, расшитых серебряными пайетками. В последнее время многие звезды отечественного шоу-бизнеса выбирают похожие образы.

Например, недавно на церемонию вручения премии «Золотой хит» в аналогичном наряде пришла певица Катя Лель.

А на детской премии Fashion People Awards Kids 2019 практически в таком же образе появилась и дочь Кати 10-летняя Эмилия. В тот вечер она вышла вместе с мамой на сцену, исполнив ее бессменный хит «Я по тебе скучаю».