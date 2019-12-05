«Зачем она спряталась?»: стилист посоветовал Лазаревой примерить наряд Лолиты

Как проходила церемония музыкальной премии «Золотой хит» от канала Music Box, зрители увидят на ТВ в новогоднюю ночь. А вот в каком виде звезды являлись на церемонию, можно судить уже сейчас.

больше по теме Буланова покорила стилиста золотым платьем-комбинацией Модный эксперт Елена Бестави отметила прекрасный вкус звезды.

57-летняя певица Светлана Лазарева блеснула на светской вечеринке отличной фигурой и моложавым лицом. Однако ее стиль в духе Шахерезады пришелся далеко не всем по вкусу. Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, уверена, что такая стройная красавица может выглядеть гораздо эффектнее!

«В платье а-ля восточный халат слишком много золота. Если бы это была туника, а внизу – легинсы или брючки, это было бы интереснее. А так – нет, не ее. В наряде проявлен Восток в полной мере, но его нет во внешности. Вообще. Это несоответствие портит впечатление. Про такие случаи говорят: «Лицо – отдельно, вещи – отдельно».

Если бы она выбрала что-то европейское, было бы гораздо интереснее. Плюс ко всему, у Лазаревой всегда была отличная фигура! Зачем она спряталась за этим черным платьем? Ей бы очень пошел прозрачный наряд, в котором пришла на премию глубокоуважаемая Лолита».