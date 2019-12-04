Макеева испортила фигуру неудачным купальником с золотым принтом

Актриса проводит время в Арабских Эмиратах. Ее образ оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.

Анастасия Макеева относится к такому типу женщин, которые постоянно удивляют. Так летом она побывала на Северном плюсе и искупалась в ледяных водах океана. В свои 37 лет актриса обладает женственными формами. Не удивительно, что после развода с Петром Кисловым и непродолжительного брака с певцом и композитором Глебом Матвейчуком она нашла счастье с адвокатом по имени Александр.

Даже находясь в отношениях, Макеева не перестает публиковать пикантные фото. Недавно она обнажила грудь в фотосессии, а теперь показала, в чем ходит на отдыхе в ОАЭ. На новых фото артистка предстала в черном закрытом купальнике с золотым принтом. Также она надела пляжную накидку в таком же стиле. Наряд позволил Анастасии продемонстрировать пышный бюст и подтянутые ноги.

«Вы хотели золота и лета, так вот получите. Какие эмоции вызывает у вас такой видеоряд? Золотая женщина в золотом купальнике и с золотыми плафонами», — написала она.

Поклонникам понравился пляжный образ знаменитости. «Какой-то Версаче! Красотка, как всегда», «Настя, вы шикарны! И игривы, как ребенок! Вас хочется баловать», «Комбинация — отпад», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые все же отметили, что купальник немного полнит Макееву. С этим отчасти согласилась Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.