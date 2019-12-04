Total black: Екатерина Стриженова оделась в одной цветовой гамме с мужем

Екатерина Стриженова в этом году отпраздновала 32-летие совестной жизни с Александром Стриженовых. Их семью считают одной из самых крепких в шоу бизнесе. Влюбленные воспитали двух дочерей и теперь помогают заботится о внуке Петре. Стриженовы продолжают строить карьеру и время от времени появляются на публике. Так на днях они оказались в числе гостей премии VMODE Awards, где собрались яркие представители телевидения, шоу-бизнеса и fashion-индустрии, актеры и спортсмены.

больше по теме Кафельникова в платье винного цвета перещеголяла дочь Стриженовых на балу Наследницы известных фамилий накануне блистали на главном мероприятии осени.

Для появления на публике Екатерина выбрала черное сверкающее платье с запахом. Наряд она дополнила драгоценностями, крупным колье и сережками. Телеведущая оделась в одной цветовой гамме с мужем. Александр тоже выбрал стиль total black. Он облачился в черный костюм и черную рубашку с бабочкой. Влюбленные с удовольствием позировали фотографам. В кулуарах стали поговаривать, что они сама стильная пара вечера. В итоге они победили в номинации «Две звезды».

Поклонникам пришелся по душе наряд Стриженовой, который подчеркнул ее шикарную фигуру. Стоит отметить, что артистке уже 51 год, но она следит за собой и старается держать себя в форме. Поклонники восхитились не только платьем знаменитости, но и тем, как она моложаво выглядит. Александр с удовольствием позировал с женой и не отходил от нее, стараясь быть обходительным.

Добавим, что также премию посетили и другие звезды: Мария Кожевникова, Анна Пескова, Виктория Лопырева, Екатерина Скулкина, Лилия Абрамова и другие известные персоны. Много внимания к себе привлекла Лопырева, так как выяснилось, что готовится к свадьбе с Игорем Булатовым. Влюбленные расписались неделю назад и теперь хотят устроить пышный праздник.