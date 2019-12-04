Светский выход: Кожевникова в силуэтном платье посетила премию VMODE Awards

Мария Кожевникова не так давно отметила все дела, так как ее старшие сыновья заболели. Несколько дней актриса пыталась помочь своим наследникам, которые подхватили вирус гриппа. Однако недавно им, по всей видимости, полегчало, поэтому звездная мама решилась оставить их и выйти в свет. Накануне она посетила премию VMODE Awards, на которой награды получили те, кто внесли заметный вклад в формирование тенденций развития искусства, моды, бизнеса.

На публике Мария предстала в ярком образе. Она облачилась в силуэтное платье изумрудного цвета. Наряд имел объемные прозрачные рукава, а сама ткань платья была расшита бисером и пайетками. Благодаря приталенному крою девушка подчеркнула свою фигуру. Не так давно Кожевниковой удалось похудеть, хотя после третьих родов сбросить лишние килограммы ей было очень сложно. Также актриса распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Стоит отметить, что в этом элегантном наряде Мария уже появлялась на праздновании своего 35-летия. По всей видимости, платье так ей понравилось, что она решила снова его «выгулять». Артистка не зря пришла на мероприятие, так как получила премию в номинации «Посол добрых дел». Поклонники восхитились ее образом. Они в очередной раз убедились, что зеленый цвет к лицу звезде. В соцсети она получила множество комплиментов.

Также на премии VMODE Awards побывали и другие звезды: Виктория Лопырева, Александр и Екатерина Стриженовы, Анна Пескова, Марина Кравец, Екатерина Скулкина и другие известные персоны. Добавим, что Лопырева тоже предпочла приталенное платье, но лаконичное и небесного цвета.