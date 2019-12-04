Звездный стиль

Светский выход: Кожевникова в силуэтном платье посетила премию VMODE Awards

Актриса не могла пропустить столь значимое событие.

Светский выход: Кожевникова в силуэтном платье посетила премию VMODE Awards
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова не так давно отметила все дела, так как ее старшие сыновья заболели. Несколько дней актриса пыталась помочь своим наследникам, которые подхватили вирус гриппа. Однако недавно им, по всей видимости, полегчало, поэтому звездная мама решилась оставить их и выйти в свет. Накануне она посетила премию VMODE Awards, на которой награды получили те, кто внесли заметный вклад в формирование тенденций развития искусства, моды, бизнеса.

На публике Мария предстала в ярком образе. Она облачилась в силуэтное платье изумрудного цвета. Наряд имел объемные прозрачные рукава, а сама ткань платья была расшита бисером и пайетками. Благодаря приталенному крою девушка подчеркнула свою фигуру. Не так давно Кожевниковой удалось похудеть, хотя после третьих родов сбросить лишние килограммы ей было очень сложно. Также актриса распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Мария Кожевникова
Мария Кожевникова на премии. Фото предоставлено организаторами

Стоит отметить, что в этом элегантном наряде Мария уже появлялась на праздновании своего 35-летия. По всей видимости, платье так ей понравилось, что она решила снова его «выгулять». Артистка не зря пришла на мероприятие, так как получила премию в номинации «Посол добрых дел». Поклонники восхитились ее образом. Они в очередной раз убедились, что зеленый цвет к лицу звезде. В соцсети она получила множество комплиментов.

Также на премии VMODE Awards побывали и другие звезды: Виктория Лопырева, Александр и Екатерина Стриженовы, Анна Пескова, Марина Кравец, Екатерина Скулкина и другие известные персоны. Добавим, что Лопырева тоже предпочла приталенное платье, но лаконичное и небесного цвета.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

VMODE AwardsЗвездный стильМария Кожевниковамода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Светский выход: Кожевникова в силуэтном платье посетила премию VMODE Awards
Интересно?
Поделись с друзьями: