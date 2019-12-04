Звездный стиль

«Очень сексуальная»: Глюкоза предстала в пикантном наряде без бюстгальтера

Певица взбудоражила пользователей Cети новыми фото.

«Очень сексуальная»: Глюкоза предстала в пикантном наряде без бюстгальтера
Глюкоза. фото: globallookpress.com/

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, обладает стройной фигурой. Певица в свои 33 года является мамой двоих дочерей, но это не мешает ей поддерживать себя в форме и строить карьеру. Несмотря на то, что артистка состоит в браке, она регулярно публикует довольно пикантные фото в соцсети. Не раз звезду подвергали критике за откровенные кадры, и новая порция снимков в купальнике взбудоражила пользователей Сети.

Так уже несколько дней Наталья публикует снимки с острова Бали. Она успела отметиться в черном бикини и накидке в сетку, которые так любит модель Анастасия Квитко. Певица похвасталась подтянутым телом.

Позже Глюкоза сделала яркое селфи. Певица позировала уже в белой блузке с глубоким декольте, которая подчеркнула ее загар. Драпировка на груди с виду напоминала купальник. Девушка не стала надевать бюстгальтер, поэтому из-под блузки были видны очертания ее бюста. Артистка также распустила волосы и нанесла яркий макияж. Она накрасила их золотистыми тенями, подвела ресницы и сделала стрелки, чтобы выделить глаза. Ее губы украшала помада нюдового оттенка.

Новые кадры Натальи стали бурно обсуждать в Сети. «Красивая и сексуальная как всегда», «Наташ, все фотки идеальные», «Ну очень сексуальная блузка» «Загорелая», «О боже!!! Какая красавица! Нельзя так хорошо выглядеть!», — стали писать подписчики. На этот раз никто не стал критиковать молодую маму. Новый образ певицы пришелся по вкусу ее фолловерам.

Напомним, что ранее Глюкоза также предстала в черном закрытом купальнике с шипами. Артистка считает, что должна ухаживать за собой и выглядеть привлекательно. Она уверена, что статус жены и матери должен лишь вдохновлять, а не угнетать женщину. Девушка любит подчеркивать свою женственность.

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«Очень сексуальная»: Глюкоза предстала в пикантном наряде без бюстгальтера
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