Звездный стиль

«Годы вносят коррективы»: Брежнева утяжелила образ платьем с цветком на груди

Александр Васильев прокомментировал вечерний наряд супруги Константина Меладзе на вручении премии «Золотой граммофон».

«Годы вносят коррективы»: Брежнева утяжелила образ платьем с цветком на груди
Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники прокомментировал наряд экс-солистки группы «ВИА Гра» на церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон». Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе появилась на публике в белом платье-бюстье, украшенном огромной розой. Образ певица дополнила серебристыми босоножками на шпильке, браслетом и серьгами-подвесками, отказавшись от ожерелья.

По мнению историка моды, церемония вручения премии «Золотой граммофон» — это своего рода ярмарка поп-звезд. И каждая артистка всеми силами старается обратить на себя внимание за счет выигрышного и эффектного наряда, полагает соведущий Эвелины Хромченко. Оценивая образ Веры Брежневой на красной дорожке мероприятия, эксперт в сфере моды подметил, что возлюбленная Меладзе в 2010-е годы считалась одной из самых красивых певиц России.

«Она всегда излучала легкость, счастье и жизнерадостность. И это прекрасно. Но годы всегда вносят свои коррективы. И хотя Вера по-прежнему соблазнительна, мне кажется, этот цветок, больше напоминающий торт из взбитых сливок, несколько утяжеляет ее образ», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Соведущий Эвелины Хромченко раскритиковал наряд Веры Брежневой, уточнив, что украшающий платье знаменитости аксессуар визуально добавляет фигуре певицы массу и объем.

«Он создает впечатление, что Вера набрала лишние килограммы, хотя я уверен, она даже стройнее, чем прежде», — добавил историк моды.

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«Годы вносят коррективы»: Брежнева утяжелила образ платьем с цветком на груди
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