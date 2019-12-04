41-летняя Пегова в кружевном платье-пеньюаре сравнила себя с «львицей»

Стилист Олеся Чех подметила, что актриса достойна похвалы только за то, что она не боится экспериментировать.

41-летняя Ирина Пегова опубликовала в Instagram свежий кадр: перед объективом фотокамеры экс-возлюбленная Дмитрия Орлова предстала в кружевном платье-пеньюаре, отдав предпочтение трендовому стилю total black. Образ знаменитости дополнили босоножки на высоком каблучке. А сама актриса разместилась на диване в фотостудии, признавшись, что ощутила себя настоящей «львицей».

К слову, в недавнем интервью Teleprogramma.pro стилист Ольга Чех говорила о том, что Ирину можно похвалить уже за то, что она не боится экспериментировать. Тренд-аналитик не стала скрывать, что Пегова умеет выглядеть «ярко и эффектно».

«Ее по праву можно назвать роскошной женщиной», — делилась экспертным мнением стилист.

Напомним, что в ноябре Ирина Пегова была вынуждена отлучиться из Москвы. Знаменитость принимала участие в съемках новой ленты «Взрослые люди». Для этого актриса улетела в Ялту. Несмотря на прохладную дождливую погоду, несколько сцен с Ириной пришлось отснять на улице. При этом сама артистка была одета только в платье. Ради участия в фильме Пегова согласилась на эксперимент с внешностью, однако актрисе удалось обойтись без кардинальных мер и похода в парикмахерскую. Стилисты подобрали для Ирины черный короткий парик под каре.

Помимо творчества, особое внимание Пегова уделяет своей тринадцатилетней дочери Татьяне. И если поначалу она не хотела, чтобы ее наследница поддерживала отношения с отцом — Дмитрием Орловым, то со временем, когда девочка немного подросла, Ирина поняла, что ошибалась.