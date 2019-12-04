Буланова покорила стилиста золотым платьем-комбинацией

Блестящий образ Татьяны Булановой на премии «Золотой хит» не ускользнул от профессионального взора эксперта по имиджу и стилю Елены Бестави. Певица появилась на церемонии под стать ее названию – в золотом платье-комбинации, расшитом пайетками. Возможно, это не было случайностью.

Елена Бестави отметила, что при всем блеске наряд 50-летней Булановой получился очень элегантным, а аккуратные лодочки идеально вписались в образ.

«Татьяна не изменяет себе – образ на высоте! В последнее время певица отличается элегантным стилем. Платья-комбинации все еще в тренде, блестки – тоже. Для такого мероприятия, я считаю, наряд очень удачный», — прокомментировала Бестави порталу Teleprogramma.pro.

А вот «золото» 49-летней Анжелики Агурбаш эксперт не оценила. Хотя, казалось бы, в чем разница?

«Не могу сказать, что это платье на ней смотрится плохо. Но, зная, что у певицы на самом деле отличная фигура, можно было подобрать и что-то лучше», — заметил эксперт.

При этом глубокий разрез на платье Агурбаш Елене понравился, она уверена, что артисты должны удивлять публику на сцене. Ведь речь идет именно о сценическом костюме, а не о деловом стиле.