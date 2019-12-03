Как королева: Бузова в короне и пышном платье появилась на премии «Золотой хит»

Ольга Бузова привыкла удивлять. Не раз на коровой дорожке она появлялась то в образе русалки, то верхом на коне. Для очередного выхода в свет певица приготовила яркий образ. На премии «Золотой хит» Russian Musi Box она появилась в последнюю минуту. Артистка едва не опоздала на собственное выступление, поэтому не стала задерживаться на ковровой дорожке, но попозировала пару минут для журналистов.

Бузова предстала в алом пышном платье с глубоким декольте. Волосы она собрала в хвост, украсив голову короной в тон усыпанной переливающимися камнями. Поклонники пришли в восторг от ее наряда. «Принцесса наша», «Как тебе круто в красном», «Ангел ты наш», «Олечка, тебе до безумия идёт красный цвет! Богинюшка», — стали писать пользователи Сети.

Однако после появления на коровой дорожке Ольга убежала в гримерку и вскоре оказалась на сцене уже в колготках в сетку и черном боди с бахромой. Наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры, стройные длинные ноги и тонкую талию. Она исполнила свой хит «Вот она я». В тот вечер Бузова получила две награды. Она призналась, что такое признание стало для нее неожиданностью.

«Когда я ехала сегодня на премию „Золотой хит 2019“, я даже не могла представить, что стану триумфатором церемонии, и получу сразу несколько наград. Спасибо каналу за любовь и поддержку. Вы знаете, что это взаимно», — написала в соцсети телеведущая.

К слову, не обошлось без казусов. На сцене Бузова оговорилась и неправильно произнесла фамилию Льва Лещенко, назвав его Левченко. Сам артист нисколько на нее не обиделся и даже заступился за девушку, когда с ним связались корреспонденты портала Teleprogramma.pro. «С каждым может быть! „Лев Валерьянович“ вообще никто не может произнести нормально», — заверил он.