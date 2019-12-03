«Золотой хит»: постройневшая Лолита пришла в «голом» комбинезоне от Гуляева

Лолита Милявская не так давно пережила развод с молодым тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Для певицы это стало настоящим испытанием. Первое время она так переживала, что похудела по меньшей мере на восемь килограммов. А потом выяснилось, что у ее бывшего возлюбленного была любовница. Детектор лжи вывел мужчину на чистую воду. После этого звезда собралась с силами и намерена поставить бывшего мужа на место в суде.

Тем временем Лолита продолжает строить карьеру. Накануне она появилась на премии «Золой хит» Russian Music Box. Артистка стала одной из ведущих вечера. Она вновь смогла всех удивить, выбрав откровенный наряд. Милявская облачилась в черное боди с глубоким декольте и прозрачный комбинезон с поясом. Наряд позволил певице показать ее постройневшую фигуру. А яркий макияж и укладка завершили образ.

«Что снимаем? Меня похудевшую?» — в какой-то момент спросила у зрителей Лолита.

Сама артистка тоже не осталась без награды. А теперь в Сети бурно обсуждают ее наряд. Многие припомнили, как она уже представала в «голом» комбинезоне на фестивале «Жара» в Баку в 2017 году. Тогда певица доказала, что остается женщиной без комплексов. Новый образ сидел на ней гораздо лучше. Как оказалось, он был сшит для нее без примерки.

«Получила Премию MusicBoxGold! Было весело и вкусно!!! Всем организаторам огромное Спасибо! Игорь Гуляев, я выгуляла новый комбинезон! Как же ты меня знаешь! Без примерки — все идеально!!! Спасибо!» — написала в соцсети Лолита. Поклонники одарили артистку комплиментами. «Лолочка, какая же ты красивая! И светлая», — отметила Анастасия Волочкова. «Моя любимая! Поздравляю!» — присоединилась Анита Цой.