Звездный стиль

«Золотой хит»: постройневшая Лолита пришла в «голом» комбинезоне от Гуляева

Певица стала ведущей музыкальной премии.

«Золотой хит»: постройневшая Лолита пришла в «голом» комбинезоне от Гуляева
Лолита. фото: globallookpress.com

Лолита Милявская не так давно пережила развод с молодым тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Для певицы это стало настоящим испытанием. Первое время она так переживала, что похудела по меньшей мере на восемь килограммов. А потом выяснилось, что у ее бывшего возлюбленного была любовница. Детектор лжи вывел мужчину на чистую воду. После этого звезда собралась с силами и намерена поставить бывшего мужа на место в суде.

Тем временем Лолита продолжает строить карьеру. Накануне она появилась на премии «Золой хит» Russian Music Box. Артистка стала одной из ведущих вечера. Она вновь смогла всех удивить, выбрав откровенный наряд. Милявская облачилась в черное боди с глубоким декольте и прозрачный комбинезон с поясом. Наряд позволил певице показать ее постройневшую фигуру. А яркий макияж и укладка завершили образ.

«Что снимаем? Меня похудевшую?» — в какой-то момент спросила у зрителей Лолита.

Сама артистка тоже не осталась без награды. А теперь в Сети бурно обсуждают ее наряд. Многие припомнили, как она уже представала в «голом» комбинезоне на фестивале «Жара» в Баку в 2017 году. Тогда певица доказала, что остается женщиной без комплексов. Новый образ сидел на ней гораздо лучше. Как оказалось, он был сшит для нее без примерки.

«Получила Премию MusicBoxGold! Было весело и вкусно!!! Всем организаторам огромное Спасибо! Игорь Гуляев, я выгуляла новый комбинезон! Как же ты меня знаешь! Без примерки — все идеально!!! Спасибо!» — написала в соцсети Лолита. Поклонники одарили артистку комплиментами. «Лолочка, какая же ты красивая! И светлая», — отметила Анастасия Волочкова. «Моя любимая! Поздравляю!» — присоединилась Анита Цой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильЛолита МилявскаяЛолита последние новостимода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Золотой хит»: постройневшая Лолита пришла в «голом» комбинезоне от Гуляева
Интересно?
Поделись с друзьями: