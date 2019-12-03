Звездный стиль

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

Открытые туфли в тон завершили образ модели на церемонии The Fashion Awards 2019.

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
Ирина Шейк. Фото Global look press

Ирина Шейк произвела фурор на британской церемонии The Fashion Awards 2019. 33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт». Как утверждают лондонские таблоиды, русская модель стала главной звездой красной дорожки.

Платье с глубоким декольте и дерзким вырезом создал любимый дизайнер Ирины Рикардо Тиши. Для звезды он не просто кутюрье, а близкий друг, которому Шейк много раз открыто признавалась в любви. Не удивительно, что наряд выглядит на ней так, будто само ее отражение – дерзко и утонченно одновременно. Рикардо точно понимал характер его будущей хозяйки.

Бьюти-блогер Лилиана Мамотина высоко оценила созданный образ.

«Ирина уже много лет подряд остается звездой ковровых дорожек. Куда бы не пришла эта шикарная женщина, взгляды обращены на нее. Не устану повторять, что у моделей мирового уровня врожденное чувство вкуса. Они являются законодательницами трендов, на них ровняются.

Про этот наряд могу сказать, что в нем все гармонично – разрез, декольте. Декор выреза бомбический. Потрясающий благородный цвет…. Хотя не могу не отметить, что выглядит она очень уставшей. Может потому, что оттенок платья не подошел именно Шейк, а может ей хочется отдохнуть», — рассказала эксперт порталу Teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильИрина ШейкИрина Шейк: последние новостимода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
Интересно?
Поделись с друзьями: