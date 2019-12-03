Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

Ирина Шейк произвела фурор на британской церемонии The Fashion Awards 2019. 33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт». Как утверждают лондонские таблоиды, русская модель стала главной звездой красной дорожки.

Платье с глубоким декольте и дерзким вырезом создал любимый дизайнер Ирины Рикардо Тиши. Для звезды он не просто кутюрье, а близкий друг, которому Шейк много раз открыто признавалась в любви. Не удивительно, что наряд выглядит на ней так, будто само ее отражение – дерзко и утонченно одновременно. Рикардо точно понимал характер его будущей хозяйки.

Бьюти-блогер Лилиана Мамотина высоко оценила созданный образ.

«Ирина уже много лет подряд остается звездой ковровых дорожек. Куда бы не пришла эта шикарная женщина, взгляды обращены на нее. Не устану повторять, что у моделей мирового уровня врожденное чувство вкуса. Они являются законодательницами трендов, на них ровняются.

Про этот наряд могу сказать, что в нем все гармонично – разрез, декольте. Декор выреза бомбический. Потрясающий благородный цвет…. Хотя не могу не отметить, что выглядит она очень уставшей. Может потому, что оттенок платья не подошел именно Шейк, а может ей хочется отдохнуть», — рассказала эксперт порталу Teleprogramma.pro.