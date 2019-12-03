«От сари только прозрачная ткань»: Узерли отметилась в платье индийского стиля

36-летняя Мерьем Узерли во время поездки в Париж приняла участие в импровизированной фотосессии. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» предстала перед объективом фотокамеры в стилизованном платье под индийское сари, отдав предпочтение ярко-лимонному оттенку. Образ партнерши Халита Эргенча в интервью Teleprogramma.pro прокомментировала бьюти-блогер Лилиана Мамотина.

Эксперт в сфере моды уточнила, что Мерьем хотела привнести в свой вечерний образ частичку Индии. Именно поэтому в выбранном ею «одеянии прослеживаются мотивы сари», хотя стиль актрисы имеет лишь легкую отсылку к данной индийской культуре.

«Все-таки сари — это ткань, которой оборачиваются индийские женщины. Иными словами, просто материя, используемая в качестве одежды без пошива. Мастерство рук и никакого мошенничества. Мерьем же сделала акцент на талии с помощью тонкого ремешка, подчеркнув тем самым силуэт. От сари здесь только прозрачная ткань, которую наша героиня перекинула через плечо», — отметила Мамотина.

По словам бьюти-блогера, образ турецкой актрисы получился очень женственным и романтичным. Благодаря тонкому кружеву, цветочному принту и вышивке в виде бисера.