Шейк «поблекла» на фоне 49-летней Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье

2 декабря в Лондоне состоялась премия The Fashion Awards, которая имеет особую значимость для британской моды. Эту награду получили те, кто внес свой вклад в развитие индустрии красоты. Так Рианна, появившаяся в мятном луке, унесла с собой заветную статуэтку. Организаторы мероприятия отметили бренд ее косметики Fenty, который был признан лучшим городским люксовым брендом.

Все гости премии будто соревновались в том, кто выберет наиболее стильный и броский образ. Российская супермодель Ирина Шейк оставила дочку Лею в Нью-Йорке ради поездки в Лондон. Она появилась на красной дорожке в сером платье в пол с глубоким декольте и разрезом от бедра. Босоножки и нюдовый макияж завершили образ. Девушка сделала ставку на лаконичность, но не смогла никого впечатлить.

33-летняя Шейк на этот раз поблекла рядом с 49-летней Наоми Кэмпбелл. Британская темнокожая супермодель скоро разменяет шестой десяток, но при этом по-прежнему обладает грацией кошки и идеальной фигурой. Она нашла лучший способ это показать, облачившись в прозрачное платье с узорами. Наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры. Волосы Наоми оставила распущенными, а также надела кольца, серьги и браслет с драгоценными камнями.

Платье от Александра Маккуина произвело нужный эффект. Кэмпбелл затмила всех гостей премии. Поклонники в Сети обсуждают лучшие и худшие образы церемонии. Большинство сошлись во мнении, что «черная пантера» на этот раз обошла более молодых коллег, включая Ирину Шейк. «Какая красотка», «Наоми сногсшибательна», «Смотрела все, и поняла, что Кэмпбелл самая топовая», «Шейк хороша, но Наоми совершенство», — стали писать пользователи Сети.