Звездный стиль

«Старая добрая классика»: Михайловская выбрала модную блузу в горох

Тренд-аналитик Катерина Гершуни отметила, что этот рисунок всегда будет пользоваться популярностью.

«Старая добрая классика»: Михайловская выбрала модную блузу в горох
Анна Михайловская (Фото: Instagram.com/anna_mihailovskaya)

Актриса из сериала «Молодежка» Анна Михайловская последовала экспертному совету Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале. Ранее соведущая Александра Васильева в рамках эфирного времени поделилась с телезрительницами своим мнением относительно трендовых рисунков. Особое внимание она уделила именно гороху, подметив, что этот «стандартный базовый принт приемлет абсолютно любые эксперименты».

С Эвелиной Хромченко солидарна и эксперт в сфере моды Катерина Гершуни. В интервью Teleprogramma.pro стилист подметила, что с легкостью может охарактеризовать горошек как «старую добрую классику». При этом тренд-аналитик уточнила, что слишком мелкий орнамент скорее утяжелит и без того объемную фигуру. Идеальный размер горошин соответствует десятирублевой монетке.

«Сегодня горох на пике популярности», — отметила Гершуни, посоветовав модницам выбирать темные горошинки на светлом фоне, как это, к слову, сделала Анна Михайловская.

К своему образу актриса подобрала узкое белое платье по фигуре, накинув поверх него розовую рубашку в горох. В качестве аксессуаров знаменитость использовала ободок для волос и туфли-лодочки на небольшом каблучке. Напомним, что соведущий Эвелины Хромченко, Александр Васильев, утверждал, что платье в горошек идеально подойдет для первого свидания.

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Тэги:

Анна Михайловскаяестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЭвелина Хромченко
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«Старая добрая классика»: Михайловская выбрала модную блузу в горох
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