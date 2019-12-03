«Старая добрая классика»: Михайловская выбрала модную блузу в горох

Тренд-аналитик Катерина Гершуни отметила, что этот рисунок всегда будет пользоваться популярностью.

Актриса из сериала «Молодежка» Анна Михайловская последовала экспертному совету Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале. Ранее соведущая Александра Васильева в рамках эфирного времени поделилась с телезрительницами своим мнением относительно трендовых рисунков. Особое внимание она уделила именно гороху, подметив, что этот «стандартный базовый принт приемлет абсолютно любые эксперименты».

С Эвелиной Хромченко солидарна и эксперт в сфере моды Катерина Гершуни. В интервью Teleprogramma.pro стилист подметила, что с легкостью может охарактеризовать горошек как «старую добрую классику». При этом тренд-аналитик уточнила, что слишком мелкий орнамент скорее утяжелит и без того объемную фигуру. Идеальный размер горошин соответствует десятирублевой монетке.

«Сегодня горох на пике популярности», — отметила Гершуни, посоветовав модницам выбирать темные горошинки на светлом фоне, как это, к слову, сделала Анна Михайловская.

К своему образу актриса подобрала узкое белое платье по фигуре, накинув поверх него розовую рубашку в горох. В качестве аксессуаров знаменитость использовала ободок для волос и туфли-лодочки на небольшом каблучке. Напомним, что соведущий Эвелины Хромченко, Александр Васильев, утверждал, что платье в горошек идеально подойдет для первого свидания.