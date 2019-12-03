Звездный стиль

«Надевайте, простите, стринги»: Хромченко объяснила, как не попасть впросак с трикотажным платьем

Этот наряд пойдет далеко не всем и имеет подводные камни.

«Надевайте, простите, стринги»: Хромченко объяснила, как не попасть впросак с трикотажным платьем
Эвелина Хромченко, скриншот программы "Модный приговор"

Зимой так хочется нарядиться в теплое вязаное платье и забыть про холод за окном! Увы, но позволить себе этот наряд может далеко не каждая женщина, да и не всякие модели сегодня в тренде. О том, как не попасть впросак с уютным трикотажем, рассказала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор».

Женщины должны с осторожностью выбирать облегающие модели вязаных платьев. Во-первых, они сегодня неактуальны – предпочтителен безразмерный oversize. А во-вторых, такой наряд подчеркивает все недостатки фигуры. Его может позволить себе только идеально сложенная модница.

Но и здесь есть подводные камни. Даже на идеальном теле в облегающем трикотажном платье будут заметны все рельефы нижнего белья и колготок.

«Если вы хотите носить трикотажное платье, то лучше выбирайте гладкое белье. И надевайте, простите, стринги. Это то, что поможет вам достойно носить вот такое платье», — прокомментировал модный эксперт.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Фото: кадр из «Модного приговора»
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Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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«Надевайте, простите, стринги»: Хромченко объяснила, как не попасть впросак с трикотажным платьем
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