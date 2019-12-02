Звездный стиль

«Фарфоровая статуэтка»: Водянова в платье от Сергеенко подчеркнула талию атласным поясом

Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави разобрала образ возлюбленной Антуана Арно.

«Фарфоровая статуэтка»: Водянова в платье от Сергеенко подчеркнула талию атласным поясом
Андрей Малахов и Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

Наталья Водянова стала организатором благотворительного аукциона в поддержку фонда «Обнаженные сердца» в Лондоне. Среди звездных гостей на светском мероприятии также была замечена Агата Муцениеце. Для выхода в свет возлюбленная Павла Прилучного выбрала розовое пастельное платье с рюшами и ботинки на плоской подошве. Примечательно, что возлюбленная французского предпринимателя Антуана Арно отметилась перед объективами фотокамер в дизайнерском наряде от Ульяны Сергеенко. И, по словам эксперта по имиджу и стилю Елены Бестави, знаменитость выбрала платье из прошлогодней коллекции.

В интервью Teleprogramma.pro стилист оценила образ модели, подметив, что благодаря «необычному фасону» Водянова напоминала «фарфоровую статуэтку». Манекенщица подчеркнула талию атласным поясом алого оттенка. Подол платья Натальи был украшен розами.

«Здесь по ассоциациям самого образа Наташа напоминает такую фарфоровую статуэтку в стиле рококо. Наша героиня выглядит хрупкой и беззащитной. Учитывая, что она выступала организатором благотворительного аукциона, в этом тоже есть какой-то смысл. Она заложила в образ эту хрупкость», — отметила Бестави.

Напомним, что Наталья Водянова воспитывает пятерых детей. Старших отпрысков: 17-летнего Лукаса, тринадцатилетнюю Неву и двенадцатилетнего Виктора — модель родила от британского аристократа Джастина Портмана. В отношениях с Антуаном Арно на свет появились младшие дети — Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика.

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«Фарфоровая статуэтка»: Водянова в платье от Сергеенко подчеркнула талию атласным поясом
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